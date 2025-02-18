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Новости Видео Война
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Воины 3 ОШБр отбили штурм оккупантов и уничтожили две БМП россиян на Харьковщине. ВИДЕО

Российские захватчики попытались на танке и двух БМП штурмовать позиции бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковщине.

Первую БМП наши воины уничтожили с точного выстрела из РПГ, а дроны ликвидировали экипаж. Вторую боевую машину пехоты россиян также уничтожили наши беспилотники, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Воины 81 ОАэМБр уничтожили технику, укрытия врага, а также ликвидировали темнокожего наемника армии РФ. ВИДЕО

Автор: 

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Велика дяка нашим воїнам!Смерть кацапам!!!
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18.02.2025 18:36 Ответить
Чудова робота. Чудові трупи россійських нацистів. Все чудово.
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18.02.2025 19:28 Ответить
У гівно!!!
ІІІ-й, як і завжди, Честь і Шана!
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18.02.2025 19:39 Ответить
Гундосик заявив про військову реформу і про формування корпусів. До сих пір жодного командира корпусу не призначено. Напевно Єрмак з самсоїдом Умеровим і далі шукають не професійних, а лояльних командирів. Білецький з числа професійних, але 0Па таких среця, шукає содолів.
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18.02.2025 21:30 Ответить
 
 