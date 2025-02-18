Воины 3 ОШБр отбили штурм оккупантов и уничтожили две БМП россиян на Харьковщине. ВИДЕО
Российские захватчики попытались на танке и двух БМП штурмовать позиции бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковщине.
Первую БМП наши воины уничтожили с точного выстрела из РПГ, а дроны ликвидировали экипаж. Вторую боевую машину пехоты россиян также уничтожили наши беспилотники, сообщает Цензор.НЕТ.
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