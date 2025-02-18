Воины бригады "Хищник" Патрульной полиции точным сбросом боеприпаса ликвидировали российского захватчика. ВИДЕО
Воины бригады "Хищник" Патрульной полиции с дрона точным сбросом боеприпаса ликвидировали российского захватчика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткой атаки опубликована в соцсети.
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Стаття 115. Умисне вбивство
1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.
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або філіжанкою кави та респектом від бойових побратимів з ЗСУ, і пофіг, хто кому мент чи вор ))))