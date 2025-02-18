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Воины бригады "Хищник" Патрульной полиции точным сбросом боеприпаса ликвидировали российского захватчика. ВИДЕО

Воины бригады "Хищник" Патрульной полиции с дрона точным сбросом боеприпаса ликвидировали российского захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткой атаки опубликована в соцсети.

Смотрите: Пограничники обнаружили оккупантов в заброшенных зданиях и уничтожили малые пехотные группы врага на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) ликвидация (3764) Нацполиция (16603)


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Кримінальний кодекс України
Стаття 115. Умисне вбивство

1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
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18.02.2025 18:55 Ответить
2. Умисне вбивство: 7) з ************ мотивів;
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

***************
або філіжанкою кави та респектом від бойових побратимів з ЗСУ, і пофіг, хто кому мент чи вор ))))
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18.02.2025 18:58 Ответить
Типичная черепная травма. Несчастный случай во время денацификации.
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18.02.2025 19:23 Ответить
Поліція - честь 🫡
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18.02.2025 19:28 Ответить
Хижак - це дійсно СТРАШНО!
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18.02.2025 19:33 Ответить
 
 