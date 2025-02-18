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Российский солдат палкой пытается сбить дрон-камикадзе бойцов 60-й ОМБр. ВИДЕО

Украинские воины из подразделения ББпС "Vidarr" 60-й отдельной механизированной бригады дронами-камикадзе ликвидировали вражеских пехотинцев.

Об этом сообщили и опубликовали соответствующее видео в телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) ликвидация (3764) 60 ОМБр (35)


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Ты смотри какой гольфист выискался ...
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18.02.2025 21:04 Ответить
Потужно! Але ці відоси не відображають ситуацію на фронті. 3,14дори вже показують масове захоплення в полон наших військових на курахівському напрямку. Може на це закрити очі і дивитись лише єдиний лохотрон?
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18.02.2025 21:08 Ответить
Пішов,курва,на *****..
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18.02.2025 21:18 Ответить
один раз попав по дрону

Прощавай немитая раССея
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18.02.2025 21:08 Ответить
А от вдала композиція! і вибухи так гармонійно вписуються у мелодію!
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18.02.2025 21:16 Ответить
Бейсболист
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19.02.2025 03:17 Ответить
 
 