Российский солдат палкой пытается сбить дрон-камикадзе бойцов 60-й ОМБр. ВИДЕО
Украинские воины из подразделения ББпС "Vidarr" 60-й отдельной механизированной бригады дронами-камикадзе ликвидировали вражеских пехотинцев.
Об этом сообщили и опубликовали соответствующее видео в телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.
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