Впервые за время полномасштабной войны поражена редкая северокорейская САУ "Коксан". ВИДЕО
Бойцы 412-го полка "NEMESIS" на Луганщине поразили редкую 170-миллиметровую САУ М1978 "Коксан".
Как передает Цензор.НЕТ, впервые САУ "Коксан" на российском вооружении была замечена в октябре 2024 года.
Дальность стрельбы этой самоходной установки осколочно-фугасным снарядом достигает 43 километров, а активно-реактивным - 54-60 километров. Скорость стрельбы: 2 выстрела в течение 5 минут, а обслуживают эту машину восемь человек (механик-водитель, командир, наводчик и пять заряжающих).
Топ комментарии
+6 Alessandro Moretti
показать весь комментарий18.02.2025 19:59 Ответить Ссылка
+5 Людмила Полякова #573716
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+3 Vad Vad
показать весь комментарий18.02.2025 19:57 Ответить Ссылка
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412 - кращі і Перші)))
сівалка підарська і ця буде спалена як і іх говнєти мста
Ну такоє...
777 -> Скорострільність: Інтенсивна: 5 пострілів за хвилину строком до 2-х хвилин.
І це там автоматизації взагалі ніякої...
після мінімального ремонту цей мамонт знову продовжить виконувати свою ******** роботи.