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Новости Видео Война
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Впервые за время полномасштабной войны поражена редкая северокорейская САУ "Коксан". ВИДЕО

Бойцы 412-го полка "NEMESIS" на Луганщине поразили редкую 170-миллиметровую САУ М1978 "Коксан".

Как передает Цензор.НЕТ, впервые САУ "Коксан" на российском вооружении была замечена в октябре 2024 года.

Дальность стрельбы этой самоходной установки осколочно-фугасным снарядом достигает 43 километров, а активно-реактивным - 54-60 километров. Скорость стрельбы: 2 выстрела в течение 5 минут, а обслуживают эту машину восемь человек (механик-водитель, командир, наводчик и пять заряжающих).

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Автор: 

война (1414) уничтожение (7383) САУ (217) Луганская область (6517)


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Топ комментарии
+6
"Коксан" ==> "Cock Suck".
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18.02.2025 19:59 Ответить
+5
Підловили гарно.
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18.02.2025 19:59 Ответить
+3
👍👍👍👍👍👍👍
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18.02.2025 19:57 Ответить
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👍👍👍👍👍👍👍
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18.02.2025 19:57 Ответить
Підловили гарно.
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18.02.2025 19:59 Ответить
"Коксан" ==> "Cock Suck".
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18.02.2025 19:59 Ответить
У нас нет ни редких, ни частых южнокорейских САУ. Хитрозадые эти корейцы.
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18.02.2025 20:05 Ответить
Фен Шуй, Чуч-хе!
412 - кращі і Перші)))
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18.02.2025 20:25 Ответить
Я впевнений що це лайно більш -менш може вистрілити на 20 км, 43 мк там розліт буде метрів 500 + ліво вправо ...
сівалка підарська і ця буде спалена як і іх говнєти мста
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18.02.2025 20:33 Ответить
"2 постріли протягом 5 хвилиин"
Ну такоє...

777 -> Скорострільність: Інтенсивна: 5 пострілів за хвилину строком до 2-х хвилин.

 І це там автоматизації взагалі ніякої...
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18.02.2025 20:43 Ответить
У 777 менший калібр і менша дальність.
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18.02.2025 21:43 Ответить
Добре. Дуже добре. Раніше писали що іх передали козломордим біля 100 штук. Тобто десь ще 99 одиниць в роботі.....
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18.02.2025 20:47 Ответить
ну для вас спеціально написали "уражено"...
після мінімального ремонту цей мамонт знову продовжить виконувати свою ******** роботи.
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18.02.2025 21:46 Ответить
Все не так райдужно. Ця хрєнь валить аж 170мм снарядами, і валить, нажаль, справді потужно. І вона ніхера не рідкісна: їх таварішчь Кін Чен Ий поставив вже багацько...
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18.02.2025 21:03 Ответить
Точність - лайно. Годиться лише проти групових цілей, на кшталт житлових кварталів.
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19.02.2025 08:02 Ответить
 
 