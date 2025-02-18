Впервые за время полномасштабной войны поражена редкая северокорейская САУ "Коксан". ВИДЕО

Бойцы 412-го полка "NEMESIS" на Луганщине поразили редкую 170-миллиметровую САУ М1978 "Коксан".

Как передает Цензор.НЕТ, впервые САУ "Коксан" на российском вооружении была замечена в октябре 2024 года.

Дальность стрельбы этой самоходной установки осколочно-фугасным снарядом достигает 43 километров, а активно-реактивным - 54-60 километров. Скорость стрельбы: 2 выстрела в течение 5 минут, а обслуживают эту машину восемь человек (механик-водитель, командир, наводчик и пять заряжающих).

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