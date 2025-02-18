Силы обороны уничтожили БМП, бронетранспортеры, МТЛБ оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Пограничники РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" уничтожили БМП, бронетранспортеры, МТЛБ оккупантов на Купянском направлении.

Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"За несколько дней – десятки точных ударов по технике, БК и складам ГСМ оккупантов", - добавили пограничники.

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