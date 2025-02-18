Силы обороны уничтожили БМП, бронетранспортеры, МТЛБ оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
Пограничники РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" уничтожили БМП, бронетранспортеры, МТЛБ оккупантов на Купянском направлении.
Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"За несколько дней – десятки точных ударов по технике, БК и складам ГСМ оккупантов", - добавили пограничники.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий18.02.2025 19:30 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий18.02.2025 22:47 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий19.02.2025 09:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль