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Белорусские добровольцы уничтожили группу российской пехоты, позицию вражеского БпЛА, антенну на Запорожском направлении. ВИДЕО

Белорусские добровольцы из состава Полка имени Кастуся Калиновского совместно со смежными подразделениями уничтожили группу российской пехоты на Запорожском направлении.

Также воины уничтожили позицию вражеского БпЛА, антенну и ряд других целей, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) ликвидация (3764) Полк имени Кастуся Калиновского (25)


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Сябрам респект-живє Бєларусь...
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18.02.2025 21:24 Ответить
От-от... Живуть змагари!

- - Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?

- - Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!

- - А в чому між ними різниця?

- - Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
 Помітив - з форуму пощезали білоруські прапорці? А могли-б і залишиться. Сам був у подібному положенні - коли в районі Неданчич рибалив. Там білоруська вишка "Київстару" перехоплювала мій сигнал, коли я пробував поговорить з кимсь в Україні.Люди гроші за "роумінг платить мусили)Вздовж Дніпра (від Лоєва до Нижніх Жарів) - купа білоруських населених пунктів. Та сама картина - звідти і на захід (до польського кордону). Але "бульбаші звичайні" "язики в жопу позатягували"...
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18.02.2025 22:11 Ответить
Хай живе Беларусь!
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18.02.2025 21:25 Ответить
Дякую, Брати! Живє Бєларусь!
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18.02.2025 21:42 Ответить
Героям слава !!!
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18.02.2025 21:44 Ответить
Хлопці з полку Каліновського за день для України зробили більше ніж вся адміністрація сполучених штанів за тиждень. Так може ресурси будемо віддавати тим хто воює за Україну а не тим хто Україну здає і вилизує *****
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18.02.2025 21:53 Ответить
 
 