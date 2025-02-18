Белорусские добровольцы уничтожили группу российской пехоты, позицию вражеского БпЛА, антенну на Запорожском направлении. ВИДЕО
Белорусские добровольцы из состава Полка имени Кастуся Калиновского совместно со смежными подразделениями уничтожили группу российской пехоты на Запорожском направлении.
Также воины уничтожили позицию вражеского БпЛА, антенну и ряд других целей, передает Цензор.НЕТ.
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- - Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?
- - Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- - А в чому між ними різниця?
- - Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
Помітив - з форуму пощезали білоруські прапорці? А могли-б і залишиться. Сам був у подібному положенні - коли в районі Неданчич рибалив. Там білоруська вишка "Київстару" перехоплювала мій сигнал, коли я пробував поговорить з кимсь в Україні.Люди гроші за "роумінг платить мусили)Вздовж Дніпра (від Лоєва до Нижніх Жарів) - купа білоруських населених пунктів. Та сама картина - звідти і на захід (до польського кордону). Але "бульбаші звичайні" "язики в жопу позатягували"...