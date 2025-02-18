"Птахи Мадяра" уничтожили российскую САУ "Мста-С", которую оккупанты спрятали в ангаре на Донетчине. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ "Птахи Мадяра" провели успешную охоту на российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С", спрятанную российскими военными в ангаре в районе города Селидово Покровского района Донецкой области.
Два удара по передней и верхней частях башни привели к возгоранию машины, сообщает Цензор.НЕТ.
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привіт убогий.
Що хочу сказати. Це ТИТАНИ і ГЕРОЇ УКРАЇНИ!
Молю всіх притомних і закликаю..........
ДОНАТЬТЕ "ПТАХАМ МАДЯРА" ПОСТІЙНО І БЕЗПЕРЕРВНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОВІРА ДО НИХ 10000000000000000000000000000000000000000000000 % РІВЕНЬ.