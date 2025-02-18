"Птахи Мадяра" уничтожили российскую САУ "Мста-С", которую оккупанты спрятали в ангаре на Донетчине. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ "Птахи Мадяра" провели успешную охоту на российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С", спрятанную российскими военными в ангаре в районе города Селидово Покровского района Донецкой области.

Два удара по передней и верхней частях башни привели к возгоранию машины, сообщает Цензор.НЕТ.

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