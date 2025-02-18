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"Птахи Мадяра" уничтожили российскую САУ "Мста-С", которую оккупанты спрятали в ангаре на Донетчине. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ "Птахи Мадяра" провели успешную охоту на российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С", спрятанную российскими военными в ангаре в районе города Селидово Покровского района Донецкой области.

Два удара по передней и верхней частях башни привели к возгоранию машины, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) уничтожение (7383) Донецкая область (10119) САУ (217) Покровский район (728) Селидово (9)


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а коли я кажу, відправляйте донати безпосередньо роберту бровді, а не усіляким прихлєбателям притулам стерненкам, мене банять!
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18.02.2025 22:05 Ответить
коли я кажу, що треба банити всяких лішнєхромосомних прихлєбатєлєй як Hrysha Hlyba #582024, зі мною погоджуються
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19.02.2025 10:57 Ответить
так це, ти отой адміновський стукачьок, що скарги постійно строчить?
привіт убогий.
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19.02.2025 11:26 Ответить
проспися, чуча!
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19.02.2025 11:49 Ответить
Вже легендарним "Птахам Мадяра"-респектище...
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18.02.2025 22:06 Ответить
Друзі, знаю особисто хлопців з "Птахів Мадяра"!
Що хочу сказати. Це ТИТАНИ і ГЕРОЇ УКРАЇНИ!

Молю всіх притомних і закликаю..........

ДОНАТЬТЕ "ПТАХАМ МАДЯРА" ПОСТІЙНО І БЕЗПЕРЕРВНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ДОВІРА ДО НИХ 10000000000000000000000000000000000000000000000 % РІВЕНЬ.
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18.02.2025 22:10 Ответить
"Мста-С" пора заносить у "Червону книгу", як "щезаючий вид" (щоб хоч для технопарків зберегти).
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18.02.2025 22:14 Ответить
 
 