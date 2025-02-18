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Новости Видео Война
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Силы беспилотных систем уничтожили наземный роботизированный комплекс, подвозивший противотанковые мины оккупантам. ВИДЕО

Операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили вражеский наземный роботизированный комплекс, который подвозил противотанковые мины на позиции оккупантов.

Соответствующее видео прицельного попадания опубликовали Силы беспилотных систем в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Снайперы из Сил специальных операций показали ликвидацию оккупантов на расстоянии от 1170 до 1460 метров. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) уничтожение (7383) Силы беспилотных систем (119)


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Та ну.. які роботи, публіка знає що там чмобіки на віслюках. Так же легше і спокійніше. ЗСУ респект, а робота шкода, не ту професію він вибрав 😸
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18.02.2025 23:14 Ответить
І на віслюках. Віслюків більше
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18.02.2025 23:38 Ответить
Ти того робота бачив? Легше було б віслюка відправити.
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19.02.2025 00:41 Ответить
Нє ну віслюках точно буде шкода. Скотина не винна)
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19.02.2025 00:48 Ответить
СПС - спсб!
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18.02.2025 23:21 Ответить
 
 