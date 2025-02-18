Силы беспилотных систем уничтожили наземный роботизированный комплекс, подвозивший противотанковые мины оккупантам. ВИДЕО
Операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили вражеский наземный роботизированный комплекс, который подвозил противотанковые мины на позиции оккупантов.
Соответствующее видео прицельного попадания опубликовали Силы беспилотных систем в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
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Besya #601314
показать весь комментарий18.02.2025 23:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Тренболон #601386
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Wladi Rymar #538977
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Besya #601314
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий18.02.2025 23:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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