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Дрон-камикадзе успешно атакует российский ЗРК "Тор-М2". ВИДЕО

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе попали в российский ЗРК "Тор-М2" и повредили его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на вражескую технику опубликована в соцсетях.

"Подразделение Shadow обнаружило и скорректировало удар БПЛА 413 ОББС "Рейд" по российскому ЗРК "Тор-м2", - говорится в подписи к видео.

Также смотрите: Силы беспилотных систем уничтожили наземный роботизированный комплекс, подвозивший противотанковые мины оккупантам. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) беспилотник (3847) война (1414) ЗРК (215)


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Молодці! Опустили москалів на пару чотень тисяч $
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19.02.2025 09:55 Ответить
Стоимость ЗРК "Тор-М2" составляет около $25 миллионов
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19.02.2025 15:57 Ответить
а чому в кінці вона поїхала?.
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19.02.2025 20:56 Ответить
 
 