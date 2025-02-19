Дрон-камикадзе успешно атакует российский ЗРК "Тор-М2". ВИДЕО
Украинские воины с помощью дрона-камикадзе попали в российский ЗРК "Тор-М2" и повредили его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на вражескую технику опубликована в соцсетях.
"Подразделение Shadow обнаружило и скорректировало удар БПЛА 413 ОББС "Рейд" по российскому ЗРК "Тор-м2", - говорится в подписи к видео.
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Orest Zaulichnyy
показать весь комментарий19.02.2025 09:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий19.02.2025 15:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин Дейнеко #380139
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