Операторы дронов по остаткам оптоволоконных кабелей вражеских БПЛА отследили оккупантов и уничтожили их. ВИДЕО
Операторы батальона "Призрак Хортицы" нашли по оптоволоконным проводам местоположение оккупантов и ликвидировали их.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских дроноводов опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+13 Luk Viktor
показать весь комментарий19.02.2025 09:52 Ответить Ссылка
+13 Яр Холодний
показать весь комментарий19.02.2025 10:04 Ответить Ссылка
+8 Виктор Ле #550890
показать весь комментарий19.02.2025 10:02 Ответить Ссылка
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Навіть перевіряти не буду, так як і так написав вище, що це утопія!
Так і тут - по сліду знайшли "щурів"...
Тут - те саме...
От тільки навіщо писать про подібне у ЗМІ? В часи ІІ Світової, чи-то наші, чи британці, дозволили журналісту піти в бойовий похід на підводному човні. За результатами походу журналіст написав: "Під час обстрілу глибинними бомбами ми не отримали ушкоджень - опустилися нижче і бомби рвались високо над нами... " Німці не ідіоти - газети читать уміють. І "внесли корективи". Було втрачено кілька підводних човнів...
Тут буде та сама історія... Кацапня "внесе корективи" і "примет меры"...
Саме так добувається СПРАВЖНЯ розвідувальна інформація - АНАЛІТИКОЮ, в тихому місці. А не "Джеймс Бондами", які ********** пістолетами та ганяють на "суперавтомобілях"...
Доречі дуже міцна штука, один дурень із-за зради коханої повісився і що вразило - кабель не порвався, а перерізав шию до самих хребців та сухожиль.