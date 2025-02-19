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Операторы дронов по остаткам оптоволоконных кабелей вражеских БПЛА отследили оккупантов и уничтожили их. ВИДЕО

Операторы батальона "Призрак Хортицы" нашли по оптоволоконным проводам местоположение оккупантов и ликвидировали их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских дроноводов опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе успешно атакует российский ЗРК "Тор-М2". ВИДЕО

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армия РФ (19885) война (1414) уничтожение (7383) дроны (4201)


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Топ комментарии
+13
От і перші недоліки БПЛА із оптоволоконними кабелями - потрібно постійно змінювати позицію або якимось чином навчитися "змотувати вудочки"
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19.02.2025 09:52 Ответить
+13
У всьому "поганому" можна віднайти щось "хороше"... Знаєш, у чому особливість полювання боривітра? Це такий маленький соколик, що, тріпочучи крилами, "висить" над полем... Він бачить в ультрафіолеті. У всіх мишовидних гризунів, дуже маленький сечовий міхур. Тому вони, пересуваючись, постійно "посцикують". Їх слід на землі постає в ультрафіолетовому випромінюванні, у вигляді пунктирної лінії з цяток блакитного кольору. Виявивши слід, боривітер летить по ньому і знаходить мишу.
Так і тут - по сліду знайшли "щурів"...
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19.02.2025 10:04 Ответить
+8
Тільки фуфайки розлітаються. Так тримати!
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19.02.2025 10:02 Ответить
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19.02.2025 09:50 Ответить
От і перші недоліки БПЛА із оптоволоконними кабелями - потрібно постійно змінювати позицію або якимось чином навчитися "змотувати вудочки"
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19.02.2025 09:52 Ответить
Поки летить дрон та мотається дріт, ти не можеш суттєво переміститсь на позиції. Оператор екстремально вразливий.
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19.02.2025 10:00 Ответить
якщо навіть і змотати частину нитки, то залишок все одно буде вказувати на місце запуску. Мабуть тут буде все залежати від того, у кого будуть кращі і швидші засоби виявлення залишків оптоволокна. Але з часом на стабільних ділянках ЛБЗ залишків цього оптоволокна буде стільки, що такий метод пошуку може втратити сенс.
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19.02.2025 10:03 Ответить
а якщо запускати інший дрон щоб змотати волокно? Хоча розумію, що механізм і батарея на БПЛА будуть масивні і моя ідея утопічна!!!
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19.02.2025 10:30 Ответить
технічно це неможливо.
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19.02.2025 10:50 Ответить
Щоб це перевірити потрібно мати спінінг з котушкою жилки з грузилом, котора виконуватиме роль ОВК. Виходите на город чи на любу другу територію з травою, кущами та деревами - жбурляєте, а потім пробуєте все діло вивільнити. Повірте, ще та зайняття.
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19.02.2025 11:34 Ответить
Згоден із Вами на 101%
Навіть перевіряти не буду, так як і так написав вище, що це утопія!
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19.02.2025 11:39 Ответить
У всьому "поганому" можна віднайти щось "хороше"... Знаєш, у чому особливість полювання боривітра? Це такий маленький соколик, що, тріпочучи крилами, "висить" над полем... Він бачить в ультрафіолеті. У всіх мишовидних гризунів, дуже маленький сечовий міхур. Тому вони, пересуваючись, постійно "посцикують". Їх слід на землі постає в ультрафіолетовому випромінюванні, у вигляді пунктирної лінії з цяток блакитного кольору. Виявивши слід, боривітер летить по ньому і знаходить мишу.
Так і тут - по сліду знайшли "щурів"...
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19.02.2025 10:04 Ответить
Цікаво.Навіть не знав цього.
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19.02.2025 10:34 Ответить
Тепер будеш знать... Є така наука, яка зараз розвивається шаленими темпами - "біоніка". Вона вичає фізичні дані та особливості діяльності живих організмів, і пробує придумать, як їх використать у виготовленні приладь і застосовувать їх для людей... У ІІ Світову американські акустики виявили, що в деяких районах Тихого океану ефір їм забивають якісь масовані шуми. Провели дослідження. Виявилося, що там знаходяться великі колонії раків-"тріскунів". Саме вони й видавали ту какофонію. Всі ці місця були нанесені на карти. Було розроблено "приспособу", яка "відфільтровувала" шуми саме в цьому діапазоні. Більш того - була розроблена тактика для підводних човнів. Американські човни ховалися від японських протичовнових сил саме над колоніями цих ракоподібних і маскували шум двигунів у шумі колонії раків... Це тільки один маленький приклад...
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19.02.2025 10:49 Ответить
Вкрадено в орлиних....

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19.02.2025 16:10 Ответить
Та купа усього!
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19.02.2025 16:45 Ответить
Неочікувана хиба цих дронів...
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19.02.2025 09:58 Ответить
У ІІ Світову основним видом зв"язку були польові телефони. Розвідники, виявивши провід, просто йшли по ньому. І приходили на вузол зв"язку, який розташовується при штабі.
Тут - те саме...
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19.02.2025 10:27 Ответить
тут, мабуть, трохи простіше, так як після враження цілі БпЛА волокно уже не потрібно як при постійному дротовому звязку польових телефонів. Та й ці волокна можуть бути пошкоджені вибухами або технікою на полі бою!
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19.02.2025 10:36 Ответить
Все може... Ти забув про кацапську лінь.... Набагато приємніше сидіть під дахом, на ящику - ніж у засніженому лісі, на виносній позиції. І "в падлу", після враження цілі, виходить на вулицю, іти по волокну і його прибирать... Та й це багато не дасть - напрям волокно все одно вкаже та притягне БПЛА до району запуску...
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19.02.2025 10:54 Ответить
Десь читала, все поле блищить від оптоволокна.
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19.02.2025 16:01 Ответить
Не знаю - не бачив...
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19.02.2025 16:47 Ответить
Тільки фуфайки розлітаються. Так тримати!
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19.02.2025 10:02 Ответить
Как гаварітся в пасловіце-сколька ніточькє нє віцца-фсє равно фуфайку на жопє і всместє с жопай разорвут.
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19.02.2025 10:15 Ответить
Нє. Нє так ґаваріцца. Ґаваріцца вот как: "... сколька вєрьовачкє не віцца, а у осліка всьо равно дліннєє..."
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23.02.2025 11:32 Ответить
коли я вперше почула про такі дрони, вирішила, що це якийсь не дуже вдалий жарт..., вони мені здались дуже вразливими... перекручування волокна, розрив та все таке інше... це їхні явні недоліки та їх можна використовувати проти них...
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19.02.2025 10:03 Ответить
Перші три покоління протитанкових керованих ракет взагалі управлялися по тонкому металевому кабелю. Ті самі "Фаготи" чи "ТОУ", якими наші до цих пір б"ють кацапські танки, працюють саме так.
От тільки навіщо писать про подібне у ЗМІ? В часи ІІ Світової, чи-то наші, чи британці, дозволили журналісту піти в бойовий похід на підводному човні. За результатами походу журналіст написав: "Під час обстрілу глибинними бомбами ми не отримали ушкоджень - опустилися нижче і бомби рвались високо над нами... " Німці не ідіоти - газети читать уміють. І "внесли корективи". Було втрачено кілька підводних човнів...
Тут буде та сама історія... Кацапня "внесе корективи" і "примет меры"...
Саме так добувається СПРАВЖНЯ розвідувальна інформація - АНАЛІТИКОЮ, в тихому місці. А не "Джеймс Бондами", які ********** пістолетами та ганяють на "суперавтомобілях"...
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19.02.2025 10:23 Ответить
протитанкові керовані ракети "повітря - земля" управлялися також спочатку по тонкому металевому кабелю ("Фаланга" на Мі-24), пілоти кнюпелем наводили ракету на ціль, але потім перейшли на іншу систему управління!
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19.02.2025 10:55 Ответить
Про це я не знав... Однак, сам принцип - той самий...
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19.02.2025 10:58 Ответить
а далі (ще при срср) і на землі і в повітрі перейшли на ПТРК типу Штурм із надзвуковою ракетою 9М114 (для сухопутки була буква "С", а для авіації добавили букву "В" Штурм - С/Штурм - В)
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19.02.2025 11:11 Ответить
В часи служби служив навідником - оператором БМП-1 і мені доводилося, ну дуже багато стріляти, так як я уміввправно стріляти, то мене "тягали" на всі військові навчання + зйомки фільмів для військових по цій тематиці. Веду до того, що БМП-1 крім пушки та кулемета була озброєна ПТУРСом "Малютка". Особливістю цього ПТУРСу був 3-х жильний кабель управління діаметром 0,12 мм. Так ось після інтенсивних стрільб весь полігон був встелений цими кабелями. Потім приходив час збирати цю "радість" на відстані до 3-х км. Незабутні враження і тони матюків.
Доречі дуже міцна штука, один дурень із-за зради коханої повісився і що вразило - кабель не порвався, а перерізав шию до самих хребців та сухожиль.
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19.02.2025 11:52 Ответить
Я саме про це... "Малютка" ж - десь перше чи друге покоління ПТУР? До речі, "краснюки" мені розказували, що гірше всього було, коли ті кабелі намотувало на колеса і гусениці. Техніка "ставала дуба" і вони "довблися", буквально "вигризаючи кусачками шматки проводів з ходової частини БТР та БМП.
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19.02.2025 12:16 Ответить
Хорошо если день солнечный....
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19.02.2025 11:42 Ответить
Я б попрацював над тим щоб дрон в момент удару обрізав оптоволокно. А на базі звідки запускали ставити змотувачі оптоволокна замість лещат. Таке б/у оптоволокно можна використовувати повторно на коротші відстані після перевірки і, можливо, спробувати зварювати такі шматки. Додатково варто подумати над робочим дроном, який бере шматок оптоволокна і відтягує його від бази на кілька км, у випадку, якщо якийсь шматок не вдається повернути через те що він десь надійно зачепився за щось або не був відрізаний.
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23.02.2025 11:25 Ответить
 
 