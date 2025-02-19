ВСУ ударили по позициям РФ в Запорожской области: уничтожена площадка для запуска дронов. ВИДЕО

Воздушные силы ВСУ 17 февраля нанесли высокоточный удар по позициям 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады рашистов в районе населенного пункта Чумацкое Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате операции было уничтожено место дислокации личного состава, фортификационные сооружения и площадка для запуска дронов, которая использовалась врагом для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины.



Эта операция является частью системных мероприятий Вооруженных Сил Украины, направленных на снижение боевого потенциала противника и нейтрализацию угроз", - говорится в сообщении.

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