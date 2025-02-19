Операторы дронов 156-го батальона теробороны охотятся на российских военных в Курской области РФ. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оператор дронов 156-го отдельного батальона 118-й бригады теробороны из Черкасской области уничтожает российских военных на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты три успешные атаки украинских воинов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий19.02.2025 14:28 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль