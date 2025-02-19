Операторы дронов 156-го батальона теробороны охотятся на российских военных в Курской области РФ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оператор дронов 156-го отдельного батальона 118-й бригады теробороны из Черкасской области уничтожает российских военных на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты три успешные атаки украинских воинов.

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