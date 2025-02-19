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Новости Видео Война
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Операторы дронов 156-го батальона теробороны охотятся на российских военных в Курской области РФ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оператор дронов 156-го отдельного батальона 118-й бригады теробороны из Черкасской области уничтожает российских военных на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты три успешные атаки украинских воинов.

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Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) уничтожение (7383) тероборона (346) Курск (1160) Черниговская область (1187)


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молодці!
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19.02.2025 14:28 Ответить
 
 