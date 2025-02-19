Два разведывательных БПЛА "Supercam" сбили пограничники в небе над Сумской областью. ВИДЕО
Сумские пограничники с помощью зенитных дронов-камикадзе сбили два российских разведывательных БПЛА "Supercam".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І ще їм "плюс"(хоча самі вони, мабуть, не встигають це розгледіти під час виконання завдання), що дозволяють насолоджуватися краєвидом і нашою прекрасною землею і небом - Неньки Україна