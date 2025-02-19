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Два разведывательных БПЛА "Supercam" сбили пограничники в небе над Сумской областью. ВИДЕО

Сумские пограничники с помощью зенитных дронов-камикадзе сбили два российских разведывательных БПЛА "Supercam".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19885) беспилотник (3847) война (1414) Госпогранслужба (6639) разведка (4205) Сумская область (3403) уничтожение (7383)


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Пілотам БпЛА прикордонників - РЕСПЕКТ! Молодці!
І ще їм "плюс"(хоча самі вони, мабуть, не встигають це розгледіти під час виконання завдання), що дозволяють насолоджуватися краєвидом і нашою прекрасною землею і небом - Неньки Україна
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19.02.2025 12:15 Ответить
За ними ввечорі прилетіли дві ракети, потрапили у дитячий табір. Хто і що там було - не знаю. Фотки офіційно викладені. Табір впізнав, якщо фото дійсне
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19.02.2025 13:19 Ответить
 
 