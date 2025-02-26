Оккупант привязывает своего приспешника к дереву в зоне боевых действий и оставляет его. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант привязывает своего соратника к дереву в зоне боевых действий и уходит от него.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, таким образом захватчики наказывают своего сообщника за какой-то проступок.
"Русские своих не бросают". Интересную ситуацию записали бойцы 60-й механизированной бригады ВСУ. На кадрах видно, как москворили оставляют своего товарища привязанным к дереву в зоне БД. Видимо тот орк чем-то провинился", - отмечает в заметке автор публикации.
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А от військова доцільність? - витрачати скид + ризикувати пташкою