Оккупант привязывает своего приспешника к дереву в зоне боевых действий и оставляет его. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант привязывает своего соратника к дереву в зоне боевых действий и уходит от него.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, таким образом захватчики наказывают своего сообщника за какой-то проступок.

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"Русские своих не бросают". Интересную ситуацию записали бойцы 60-й механизированной бригады ВСУ. На кадрах видно, как москворили оставляют своего товарища привязанным к дереву в зоне БД. Видимо тот орк чем-то провинился", - отмечает в заметке автор публикации.

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