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Новости Видео Война
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Оккупант привязывает своего приспешника к дереву в зоне боевых действий и оставляет его. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант привязывает своего соратника к дереву в зоне боевых действий и уходит от него.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, таким образом захватчики наказывают своего сообщника за какой-то проступок.

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"Русские своих не бросают". Интересную ситуацию записали бойцы 60-й механизированной бригады ВСУ. На кадрах видно, как москворили оставляют своего товарища привязанным к дереву в зоне БД. Видимо тот орк чем-то провинился", - отмечает в заметке автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (19035) война (1364) русский мир (608) 60 ОМБр (24)


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Топ комментарии
+16
Кацапи були і є конченими виродками і алкачами 🙁
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26.02.2025 15:59
+11
добре хоч люди не пострадали
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26.02.2025 15:50
+5
випускайте кракена, його чекає жертвоприношення.
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26.02.2025 16:02
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добре хоч люди не пострадали
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26.02.2025 15:50 Ответить
Кацапи були і є конченими виродками і алкачами 🙁
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26.02.2025 15:59 Ответить
як і родина зеленських
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26.02.2025 16:05 Ответить
випускайте кракена, його чекає жертвоприношення.
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26.02.2025 16:02 Ответить
За кракена не знаю, а українські звірятки вже не хочуть ласувати падаллю, свеженького захотілось! 😁
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27.02.2025 14:56 Ответить
Все вірно: хай кров'ю ізійде. Нах він кому потрібен.
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26.02.2025 16:12 Ответить
Наче б то гуманно добити щоб не мучився,...
А от військова доцільність? - витрачати скид + ризикувати пташкою
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26.02.2025 16:24 Ответить
"Обнулив"! Чи краще "гуманно обнулив"? без стрільби же!
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26.02.2025 16:57 Ответить
Надругается потом...
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26.02.2025 17:00 Ответить
...и поглумится.
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27.02.2025 05:27 Ответить
Прив'язав і пішов за вазеліном.
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26.02.2025 17:19 Ответить
Кацапські боти, де ви? Куди сховались?
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26.02.2025 17:48 Ответить
Нехай трошки підв'ялеться, потім повернется та й доїсть...
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26.02.2025 18:35 Ответить
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26.02.2025 20:24 Ответить
ВОНИ ТІЛЬКИ 50 ВІДТІНКІВ СІРОГО ПОДИВИЛИСЬ !?)
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26.02.2025 23:08 Ответить
 
 