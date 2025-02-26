Детонация БК российского танка с десантом на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении бойцы подразделения аэроразведки "Flying Skull" поразили два танка оккупантов, еще один - уничтожили.
Видео успешной работы и взрыва после детонации боекомплекта обнародовали в телеграм-канале подразделения, передает Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий26.02.2025 17:08 Ответить Мне нравится 7
GICKO_ BANAN
показать весь комментарий26.02.2025 17:59 Ответить Мне нравится 14
андрій зеленюк
показать весь комментарий26.02.2025 20:43 Ответить Мне нравится 1
Alex #602257
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