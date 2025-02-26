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Новости Видео Война
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Детонация БК российского танка с десантом на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении бойцы подразделения аэроразведки "Flying Skull" поразили два танка оккупантов, еще один - уничтожили.

Видео успешной работы и взрыва после детонации боекомплекта обнародовали в телеграм-канале подразделения, передает Цензор.НЕТ.

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война (1364) танк (2248) уничтожение (6823)


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Гриб до накабздону...
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26.02.2025 17:08 Ответить
Гарна робота, спасибі хлопці за те, що бороните Україну від російської навали.
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26.02.2025 17:59 Ответить
якби в фоні звучала якась спокійна музика а не оце гавкання заважає зосередитися на відео
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26.02.2025 20:43 Ответить
а що гучність знижувати чи відключати не вміємо, да ? )
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27.02.2025 10:23 Ответить
 
 