Детонация БК российского танка с десантом на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении бойцы подразделения аэроразведки "Flying Skull" поразили два танка оккупантов, еще один - уничтожили.

Видео успешной работы и взрыва после детонации боекомплекта обнародовали в телеграм-канале подразделения, передает Цензор.НЕТ.

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