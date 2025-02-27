Высокоточная авиабомба AASM-250 Hammer попадает в место дислокации подразделения армии РФ на Курщине. ВИДЕО
В сети опубликован фрагмент боевой работы пилота МиГ-29 40-й бригады тактической авиации "Привид Києва".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снята атака места дислокации врага высокоточной авиабомбой AASM-250 "Hammer".
"Украинская авиация наносит удар высокоточными авиабомбами AASM-250 "Hammer" по месту дислокации личного состава ВС РФ в Курской области", - отмечает в комментарии автор публикации.
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+13 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий27.02.2025 11:07
+7 Володимир Коржов #575140
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+4 Amber
показать весь комментарий27.02.2025 11:03
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можливо скоро дізнаємось 😡
І, сподіваюсь, що розвідка не просто так дала авіації координати цього об'єкту