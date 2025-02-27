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Новости Видео Война
14 031 12

Высокоточная авиабомба AASM-250 Hammer попадает в место дислокации подразделения армии РФ на Курщине. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы пилота МиГ-29 40-й бригады тактической авиации "Привид Києва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снята атака места дислокации врага высокоточной авиабомбой AASM-250 "Hammer".

"Украинская авиация наносит удар высокоточными авиабомбами AASM-250 "Hammer" по месту дислокации личного состава ВС РФ в Курской области", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Автор: 

авиация (2821) война (1364) боевые действия (3926) Курск (1073)


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Топ комментарии
+13
Представляю якби у нас таких бомб було тисячі як у рашистів. Можна було б просто зносити всі рашистські укріплення і нашій піхоті можна йти вперед без всякого опору прямо до моцкви. І не прийшлось би вислуховувати вимоги ************* Тампона який пропонує відказатись від нашої землі
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27.02.2025 11:07
+7
БАДАБУМ ДЖАГАДЖАГА
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27.02.2025 12:40
+4
Були там кацапи і косоока мразь не відомо ,
можливо скоро дізнаємось 😡
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27.02.2025 11:03
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Були там кацапи і косоока мразь не відомо ,
можливо скоро дізнаємось 😡
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27.02.2025 11:03 Ответить
Кацапи і косоока мразь -- це як сарана: вони там усюди.
І, сподіваюсь, що розвідка не просто так дала авіації координати цього об'єкту
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27.02.2025 11:10 Ответить
Косооких на курщині вже немає! Після побаченного, у них очі, як 5 копійок...
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27.02.2025 11:12 Ответить
Представляю якби у нас таких бомб було тисячі як у рашистів. Можна було б просто зносити всі рашистські укріплення і нашій піхоті можна йти вперед без всякого опору прямо до моцкви. І не прийшлось би вислуховувати вимоги ************* Тампона який пропонує відказатись від нашої землі
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27.02.2025 11:07 Ответить
заморозка ракетної програми у 2019 році зеленої гниди, то є відповідь на твоє Представляю.
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27.02.2025 11:57 Ответить
При чому тут ракети до бомб?
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27.02.2025 19:41 Ответить
сподіваюся, щов повітрі були не тільки уламки і мотлох, а я тельбухи кацапів і кімівців
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27.02.2025 11:27 Ответить
Кричали русские: ура ! И в воздух тельбухи бросали!
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27.02.2025 11:54 Ответить
БАДАБУМ ДЖАГАДЖАГА
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27.02.2025 12:40 Ответить
" агалтєлая руSSо -фобія " скаже одна кобила ...
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27.02.2025 12:43 Ответить
добре..
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27.02.2025 13:55 Ответить
На це можна дивитись вічно!
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27.02.2025 20:26 Ответить
 
 