Высокоточная авиабомба AASM-250 Hammer попадает в место дислокации подразделения армии РФ на Курщине. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы пилота МиГ-29 40-й бригады тактической авиации "Привид Києва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снята атака места дислокации врага высокоточной авиабомбой AASM-250 "Hammer".

"Украинская авиация наносит удар высокоточными авиабомбами AASM-250 "Hammer" по месту дислокации личного состава ВС РФ в Курской области", - отмечает в комментарии автор публикации.

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