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Оккупант снимает тела своих сообщников: "Распетушили мужиков. Уложили минометом, сбросами забросали". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тела своих сообщников, ликвидированных украинскими воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать по меньшей мере четырех уничтоженных россиян.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Ликвидированные российские захватчики валяются возле подбитой "буханки-кабриолета". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19035) война (1364) уничтожение (6823)


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Топ комментарии
+42
Радіє - кругом одні петушари
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27.02.2025 12:19
+28
Замороженные российские активы одной фотографией:
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27.02.2025 12:25
+25
Расплескалась петушня. Расплескалась. По деревьям по лесам разметалась.
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27.02.2025 12:24
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Радіє - кругом одні петушари
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27.02.2025 12:19 Ответить
От і я про те тільки подумав, як прочитав заголовок ... Распетушилі - петушков.... : )
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27.02.2025 12:21 Ответить
Пєтушілі, свої, скрєпниє, а цих вибдядків знищили українські воїни!
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27.02.2025 14:17 Ответить
Добре , хоч люди не загинули .
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28.02.2025 12:46 Ответить
"Распетушили" - то типу з "петухів" їх перетворили на щось інше, на щось хароше?
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27.02.2025 12:21 Ответить
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27.02.2025 12:26 Ответить
Хороший русопівень - мертвий русопівень
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27.02.2025 12:42 Ответить
Перетворилось не на хороше. а на безпечне. І корисне, для грунту, та різної живності.
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27.02.2025 13:53 Ответить
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27.02.2025 12:22 Ответить
лапті, тікайте додому. Вас всіх спіткає така доля! Йдіть нах з Неньки! Вона вам не по зубах!
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27.02.2025 12:22 Ответить
Петушарам петушарська смерть
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27.02.2025 12:22 Ответить
Ге "распєтушілі, а" запєтушілі" на окорочка.
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27.02.2025 12:22 Ответить
Расплескалась петушня. Расплескалась. По деревьям по лесам разметалась.
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27.02.2025 12:24 Ответить
Астальних шоб жізнь прадалжалась па такім же пєтушиним законам...
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27.02.2025 12:55 Ответить
Замороженные российские активы одной фотографией:
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27.02.2025 12:25 Ответить
Десять рассиан решили пострелять
Один прогавил FPV
И их осталось пять.
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27.02.2025 12:30 Ответить
И тишина!
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28.02.2025 02:52 Ответить
То наші грали в тетріс.
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27.02.2025 12:26 Ответить
Що це вони робили на чужі землі? Ось і відповідь, перетворилися на рідкоземельні "іваній", "дедиваєваній" та "ватній".
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27.02.2025 12:26 Ответить
а хіба можна по понятіям розпєтушити петіхів????
здається що ні, бо сам станеш петтухом
тож наші хлопці замочили петухів, та щей дистанційно
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27.02.2025 12:28 Ответить
Московити ! Ареал існування вашого виду істот московська облась , все інше не ваші землі які ви загарбали і є там інвазивним видом.
отже людство якщо ти бачиш московита будь де окрім московської області - ЦЕ ІНВАЗІЯ !
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27.02.2025 12:31 Ответить
Так ніхто вас в гості не запрошував...
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27.02.2025 12:35 Ответить
"...братишки", "распетушили" с...ка, а ти чому ще живий? А взагалі правильно - нехай дивиться, що і з ним буде.
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27.02.2025 12:38 Ответить
Некуда вас брать, петухи - "закрома" уже переполнены.
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27.02.2025 12:40 Ответить
Пєтухо-гойда-двіжуха !
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27.02.2025 12:41 Ответить
"Распетушили мужиков"- мабуть ще в ху...лостанських в'язницях, або підрозділі. А тут просто допомогли їхнім родинам матеріально
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27.02.2025 12:42 Ответить
Сіра зона до кордону 91 року, а потім зайти без втрат з нашого боку.
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27.02.2025 12:42 Ответить
Расплескалась синева, расплескалась.....
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27.02.2025 12:43 Ответить
Ще одна петушара не распетушилася. Але це тимасово
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27.02.2025 12:45 Ответить
новопарашний курятник, одні пєтухі драні ))
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27.02.2025 12:48 Ответить
"Распєтушілі", тобто якимсь чином позбавили статуса підора? Це не реально! По-пацанські "Адін раз і підарас". Навіть на тому світі їх будуть чорти в дупу драти! по понятіям АУЄ.
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27.02.2025 12:49 Ответить
мужиків там немає.... там трупи окупантів. Треба бути точними у визначеннях. Мужиками вони були до того, як підписали контракт і свій смертний вирок
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27.02.2025 13:25 Ответить
Ванька, це ж такий флешмоб. Так що прєднуйся, кидай гранату собі під бронік.
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27.02.2025 13:28 Ответить
А що "пітушкам" треба було проса накидати? Тепер китайозо їх "насєдкам" будуть накидати.
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27.02.2025 13:54 Ответить
Распетушилі мальчіков. Только стрінгі по вєткам вісят.
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27.02.2025 14:12 Ответить
Запорошил зима, запорошила
І мінометом кацапів разпєтушило...
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27.02.2025 14:30 Ответить
Писали ж ми їм ,щоб брали чорні пакети!
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27.02.2025 19:25 Ответить
Распетушилась синева....по беретам раскукарекалась...
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27.02.2025 22:57 Ответить
Зазмужичіли пітухов...
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27.02.2025 23:29 Ответить
Не дошли до Берлина... Чуть-чуть
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28.02.2025 01:30 Ответить
Плесень лагерная у тебя братишки...
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28.02.2025 11:59 Ответить
 
 