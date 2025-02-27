Оккупант снимает тела своих сообщников: "Распетушили мужиков. Уложили минометом, сбросами забросали". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тела своих сообщников, ликвидированных украинскими воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать по меньшей мере четырех уничтоженных россиян.

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