Оккупант снимает тела своих сообщников: "Распетушили мужиков. Уложили минометом, сбросами забросали". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тела своих сообщников, ликвидированных украинскими воинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать по меньшей мере четырех уничтоженных россиян.
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+42 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий27.02.2025 12:19
+28 Muintir na hireann #427060
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+25 Oleksander Khomenko
показать весь комментарий27.02.2025 12:24
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Один прогавил FPV
И их осталось пять.
здається що ні, бо сам станеш петтухом
тож наші хлопці замочили петухів, та щей дистанційно
отже людство якщо ти бачиш московита будь де окрім московської області - ЦЕ ІНВАЗІЯ !
І мінометом кацапів разпєтушило...