Поражен передовой пункт управления войск РФ на ВОТ Херсонщины, - ГУР. ВИДЕО

Украинские разведчики поразили передовой пункт управления российских захватчиков на оккупированной Херсонщине.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"26 февраля 2025 года около 22:00 в районе населенного пункта Ивановка Херсонской области успешно поражен передовой пункт управления российских оккупантов - 14-го армейского корпуса ВС РФ.



Удар разведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли с помощью взрывного сброса с беспилотника", - говорится в сообщении.

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