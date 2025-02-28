Поражен передовой пункт управления войск РФ на ВОТ Херсонщины, - ГУР. ВИДЕО
Украинские разведчики поразили передовой пункт управления российских захватчиков на оккупированной Херсонщине.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
"26 февраля 2025 года около 22:00 в районе населенного пункта Ивановка Херсонской области успешно поражен передовой пункт управления российских оккупантов - 14-го армейского корпуса ВС РФ.
Удар разведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли с помощью взрывного сброса с беспилотника", - говорится в сообщении.
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(27.02.2025)
Из серии «На ночь глядя»
Это небольшое дополнение к тому, что было написано днем, просто нельзя было не выпустить в конце дня. Оно и понятно, ведь оно касается масштабного воздушного налета, который прошлой ночью осуществили ВСУ. Ближе к вечеру появились новые подробности, которые добавят перчику в то блюдо, которым кормили дорогих россиян, ровно сутки назад. Нейтральный ТГ-канал Астра, опираясь на собственные источники на территории временно оккупированной части Украины и российской федерации, дает некоторые подробности этого налета.
«Радиолокационная станция ПВО повреждена в Крыму в результате атаки БПЛА Как выяснила ASTRA, 26 февраля один из беспилотников попал по территории мобильного пункта 31-й дивизии ПВО ВС РФ возле села Оленевка в районе мыса Тарханкут. В результате повреждения получила мобильная радиолокационная станция».
Здесь следует отметить, что эта локация находится далеко от аэродромов Саки, а тем более Кача, о которых сегодня отчитался Генштаб, и насколько можно понять, это как минимум третья цель во временно оккупированном Крыму, которая подверглась воздушной атаке ВСУ. По некоторым источникам, уничтожена РЛС «Небо».
Далее, тот же ТГ-канал дает новые данные о том, насколько веселой была дискотека в порту Туапсе. О том, что прилетело по местному НПЗ, мы писали ранее и это же подтвердил Генштаб, а вот по другим данным, смачно прилетело и в порт, причем после прилета там отчетливо наблюдалась повторная детонация. Как оказалось, это было не все.
«Накануне при атаке БПЛА на морской торговый порт в Туапсе были повреждены два судна, сообщили источники ASTRA в экстренных службах региона. Речь идет о водолазном боте «Водолаз 31», который относится к Морспасслужбе - его корпус повредило осколками, пришлось откачивать воду -, а также о сухогрузе «Mumtaz bey», который ходит под флагом Панамы. По данным источников, на судне осколками повредило надстройку, крыло ходового мостика и иллюминаторы. На сухогрузе находилось 22 человека экипажа, из них большинство - граждане Турции, два гражданина Египта, 2 -Индии и 1 - Азербайджана. Сухогруз находился на погрузке угля, на борту было 25 тысяч тонн груза».
десь трудно сказать, что это было - прилет дронов или разлет боеприпасов из атакованного склада на берегу. Но если из одного судна пришлось откачивать воду, то приложилось что-то душевное. Ну и чтобы подвести итог дню, вечерние сообщения ТГ-канала «Крымский ветер» свидетельствуют о том, что с нашей стороны в южном направлении, вглубь полуострова, пролетели как минимум три ракеты. Был отмечен прилет по неизвестной цели на Киньурнской косе, но куда улетели еще три «сигары», пока неизвестно. Возможно завтра этот вопрос прояснится. А пока на сегодня. - все.