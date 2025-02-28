Взяли в плен российских разведчиков: Штурм воинов 115-й бригады на Лиманском направлении. ВИДЕО

Воины 115-й отдельной механизированной бригады провели штурмовые действия на Лиманском направлении, захватив позицию россиян. Защитникам удалось взять в плен группу российских разведчиков.

Об этом говорится в сюжете "Украинского свидетеля", передает Цензор.НЕТ.

Инструктор с позывным "Жук" заявил, что было распоряжение - выделить двух человек для штурма. Поэтому решили провести жеребьевку.

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"Одну вытащил "Дёня", а вторую вытащил Иваныч. А ему 52 года. И я сказал: "Ну, Иваныч, куда ты пойдешь?", - говорит он. Так и случилось, что "Жук" пошел на штурм вместо 52-летнего штурмовика.

"Жук" отслужил срочную службу в 2005-2006 годах, а с 2007 по 2010 служил в киевском "Беркуте". Так с 2022 года, с началом полномасштабного вторжения, он пошел в ВСУ на должность инструктора. О своем решении пойти на войну он говорит: "Хотелось отдать дань, уважение дедам нашим. Мой кумир - это Сирко. И я всегда его словами говорил: "Нужда закон меняет". Сегодня он бьет поляков, а завтра он с поляками, потому что он бьет турок, а завтра он с турками, потому что бьет поляков. То есть, если ты для своего государства делаешь, то, как говорится, на войне все методы хороши. Если ты хочешь отстоять свое государство, свою национальность, то по барабану. Как говорил мой друг хороший, что такая жизнь наступила, что нельзя прогибаться, но надо быть гибким, приспосабливаться, чтобы побеждать". О своих инструкторских буднях "Жук" рассказывает: "Некоторые ребята сейчас приходят и говорят, что их ничему не научили. Я говорю: "Ребята, у вас было время. Пока ребята, говорю, погибали, обеспечивали вам время, чтобы вы сами учились, развивались. Вы этого не делали, вы просто так себе сидели. А потом вы приезжаете и говорите "Нас никто не учил". Ты сам должен учиться".

"Жук" и "Дёня" вошли в штурмовую группу и зачищали позицию в первой двойке. На командно-наблюдательном пункте их вели днем тепловыми дронами, чтобы все хорошо видеть. "Жук", как и на учениях, взял главную роль на себя. Зачистил в окопе бойницу, дал команду всем подтянуться к нему. Начали продвигаться дальше и увидели врага, предложили сдаться, потому что был приказ брать пленных. А он за гранатой потянулся, поэтому пришлось ликвидировать. Затем убрали второго и захватили позицию. Прибыла группа, которая закрепилась на позиции. "Быстренько все, раз-два. Сколько это времени заняло? Не знаю, сколько заняло времени, но для нас это все было быстро. И все, как в игре", - рассказывает "Жук".

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Через несколько дней россияне предприняли попытку вернуть позицию. Вражеская группа шла с выключенными рациями, им их командование, по их словам, дало приказ сменить своих на позиции. Группа не знала, что позиция уже под нашим контролем. Они считали, что у них просто сели аккумуляторы в рации, и поэтому группа закрепления не выходит на связь. А может и знали, считает "Цыпа", командир отделения, потому что как позже выяснилось, это были трое разведчиков. Только они подошли к нашей позиции, как их очень быстро и тихо взяли в плен. "Бежали они быстрее меня, я за ними едва успевал", - рассказывает "Цыпа". - "Сказал им бежать по тропинке, или я убью. Они и бежали". "Лева", замкомбата, говорит: "Как оказалось, это разведчики. Мы многое узнали от них и многое им теперь готовим".

Командир отделения "Цыпа" - самый молодой в подразделении, ему 22 года.

Видео было снято в конце декабря. 3 февраля 2025 года Артем Цимбалюк (Цыпа) погиб во время вражеского штурма на Лиманском направлении.

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