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Танковый экипаж 115-й ОМБр прямой наводкой уничтожает российский БТР на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 115-й механизированной бригады ВСУ на танке уничтожили российский БТР. Нашим танкистам понадобилось два выстрела прямой наводкой, чтобы обездвижить неприкрытый российский бронетранспортер, после чего по пехоте кассетными снарядами "приложилась" артиллерия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Также смотрите: Украинский дрон уничтожил вражеский танк Т-80 вместе с экипажем. ВИДЕО

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уничтожение (6916) БТР (364) 115 отдельная механизированная бригада ВСУ (4)


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А шо с мангалом?
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19.05.2024 20:00 Ответить
Как они поля изуродовали, твари.. Надо после победы Украины принудительно направлять русских на работы по восстановлению украинских полей и лесных угодий, а кто подорвется на мине - похрен, главное - чтобы полевые угодья были восстановлены. Немцы после войны тоже десятилетиями восстанавливали то что они разрушили в СССР..
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19.05.2024 20:17 Ответить
Слава ЗСУ!
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19.05.2024 20:25 Ответить
в кінці ще касета кобзона була)
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19.05.2024 22:12 Ответить
 
 