Танковый экипаж 115-й ОМБр прямой наводкой уничтожает российский БТР на Донетчине. ВИДЕО
Бойцы 115-й механизированной бригады ВСУ на танке уничтожили российский БТР. Нашим танкистам понадобилось два выстрела прямой наводкой, чтобы обездвижить неприкрытый российский бронетранспортер, после чего по пехоте кассетными снарядами "приложилась" артиллерия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий19.05.2024 20:00 Ответить Мне нравится 2
Anders Steiberg #582767
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Vik Tor #521724
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