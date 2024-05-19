Танковый экипаж 115-й ОМБр прямой наводкой уничтожает российский БТР на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 115-й механизированной бригады ВСУ на танке уничтожили российский БТР. Нашим танкистам понадобилось два выстрела прямой наводкой, чтобы обездвижить неприкрытый российский бронетранспортер, после чего по пехоте кассетными снарядами "приложилась" артиллерия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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