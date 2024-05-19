Танковий екіпаж 115 ОМБр прямим наведенням нищить російський БТР на Донеччині. ВIДЕО
Бійці 115-ої механізованої бригади ЗСУ на танку знищили російський БТР. Нашим танкістам знадобилося два постріли прямим наведенням, щоб знерухомити неприкритий російський бронетранспортер, після чого по піхоті касетними снарядами "приклалася" артилерія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар19.05.2024 20:00 Відповісти Мені подобається 2
Anders Steiberg #582767
показати весь коментар19.05.2024 20:17 Відповісти Мені подобається 12
Vik Tor #521724
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Vados #566817
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