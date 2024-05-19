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Танковий екіпаж 115 ОМБр прямим наведенням нищить російський БТР на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 115-ої механізованої бригади ЗСУ на танку знищили російський БТР. Нашим танкістам знадобилося два постріли прямим наведенням, щоб знерухомити неприкритий російський бронетранспортер, після чого по піхоті касетними снарядами "приклалася" артилерія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Також дивіться: Ліквідація ворожої піхоти під Авдіївкою воїнами 47 ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) БТР (279) 115 окрема механізована бригада ЗСУ (4)


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А шо с мангалом?
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19.05.2024 20:00 Відповісти
Как они поля изуродовали, твари.. Надо после победы Украины принудительно направлять русских на работы по восстановлению украинских полей и лесных угодий, а кто подорвется на мине - похрен, главное - чтобы полевые угодья были восстановлены. Немцы после войны тоже десятилетиями восстанавливали то что они разрушили в СССР..
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19.05.2024 20:17 Відповісти
Слава ЗСУ!
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19.05.2024 20:25 Відповісти
в кінці ще касета кобзона була)
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19.05.2024 22:12 Відповісти
 
 