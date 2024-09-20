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Ворожий польовий склад боєприпасів злітає у повітря після скиду із українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона із 115-ї ОМБр влучно скинув боєприпас та знищив польовий склад боєприпасів російський окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки та моменту потужної детонації опублікований у соцмережах.

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Автор: 

боєприпаси (2277) дрони (4748) 115 окрема механізована бригада ЗСУ (4)


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20.09.2024 10:12 Відповісти
Лінія укріплень не засмучує?
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20.09.2024 10:34 Відповісти
не торопець, але також добре
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20.09.2024 12:19 Відповісти
Виконавцям респект, але...я ще побачив польові укріплення. Мене це не порадувало.
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21.09.2024 01:32 Відповісти
 
 