Ворожий польовий склад боєприпасів злітає у повітря після скиду із українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона із 115-ї ОМБр влучно скинув боєприпас та знищив польовий склад боєприпасів російський окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки та моменту потужної детонації опублікований у соцмережах.

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