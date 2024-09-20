Ворожий польовий склад боєприпасів злітає у повітря після скиду із українського дрона. ВIДЕО
Оператор дрона із 115-ї ОМБр влучно скинув боєприпас та знищив польовий склад боєприпасів російський окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки та моменту потужної детонації опублікований у соцмережах.
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