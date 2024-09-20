Вражеский полевой склад боеприпасов взлетает в воздух после сброса с украинского дрона. ВИДЕО
Оператор дрона из 115-й ОМБр точно сбросил боеприпас и уничтожил полевой склад боеприпасов российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки и момента мощной детонации опубликована в соцсетях.
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