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Вражеский полевой склад боеприпасов взлетает в воздух после сброса с украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дрона из 115-й ОМБр точно сбросил боеприпас и уничтожил полевой склад боеприпасов российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки и момента мощной детонации опубликована в соцсетях.

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боеприпасы (2342) дроны (3969) 115 отдельная механизированная бригада ВСУ (4)


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20.09.2024 10:12 Ответить
Лінія укріплень не засмучує?
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20.09.2024 10:34 Ответить
не торопець, але також добре
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20.09.2024 12:19 Ответить
Виконавцям респект, але...я ще побачив польові укріплення. Мене це не порадувало.
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21.09.2024 01:32 Ответить
 
 