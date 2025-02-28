Оккупант сапогом выдалбливает из земли кусок своего ликвидированного сообщника: "О, палец. Ох#еть! ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой двое оккупантов рассматривают останки своего сообщника, которые разлетелись вокруг блиндажа после атаки украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как один из россиян сапогом выгребает из грязи части своего приспешника и распознает в них палец.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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