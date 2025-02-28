РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9070 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 359 34

Оккупант сапогом выдалбливает из земли кусок своего ликвидированного сообщника: "О, палец. Ох#еть! ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой двое оккупантов рассматривают останки своего сообщника, которые разлетелись вокруг блиндажа после атаки украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как один из россиян сапогом выгребает из грязи части своего приспешника и распознает в них палец.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Уцелевший оккупант о потерях своего подразделения: "Из 125 нас осталось человек 40. Я не знал, что я, бл#дь, с больной ногой так быстро бегаю". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19035) война (1364) уничтожение (6823)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
https://www.youtube.com/watch?v=2gGtd6ucAP4 Труп москаля (Кліп)

тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показать весь комментарий
28.02.2025 10:25
+9
потім будуть говорити як кобзон, що єто їх родіна, "там пупок палець мій зарито"
показать весь комментарий
28.02.2025 10:26
+8
Там десь ще член рядом валяється
показать весь комментарий
28.02.2025 10:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=2gGtd6ucAP4 Труп москаля (Кліп)

тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показать весь комментарий
28.02.2025 10:25 Ответить
А там є шо промивати?
показать весь комментарий
28.02.2025 11:11 Ответить
Приезжай из Германии и показывай своим примером как всем нужно воевать др талого. Очередной потужный закордонный
показать весь комментарий
28.02.2025 11:51 Ответить
Палець типового руского рублевого мілліонєра - "где хачу там і живу"
показать весь комментарий
28.02.2025 12:01 Ответить
потім будуть говорити як кобзон, що єто їх родіна, "там пупок палець мій зарито"
показать весь комментарий
28.02.2025 10:26 Ответить
Їм достатньо все навколо обісцяти щоб казати що тепер це їхня расеяшка
показать весь комментарий
28.02.2025 10:54 Ответить
Так це ж комуняцький наратив. Вони тЄтілі свою присутність так званими пам'ятниками чЛєніна, чирджинського та іншими підарасами. А в Києві взагалі на головній вулиці столиці стояв цей істукан на початку Хрещатика і в кінці Хрещатика.
показать весь комментарий
28.02.2025 11:15 Ответить
Wonderful life, wonderful life, wonderful, wonderful, wonderful life... була..., чомусь навіяло, але вони обрали інше...
показать весь комментарий
28.02.2025 10:27 Ответить
Мабуть, один з цих...


показать весь комментарий
28.02.2025 10:27 Ответить
а хто така катя лель? Ні, я правда не знаю, хто це і чому вона співає.... я старий рокер за своїми ДП, ЛЗ, Світ, Назарет нічого не чую.... просвітіть, ьуд ласка, а ток і піду, незнайомий з шедевроЮ
показать весь комментарий
28.02.2025 10:54 Ответить
То нащо тоді трамвувати свою психіку інформацією про неї?...
показать весь комментарий
28.02.2025 11:01 Ответить
Eхал руZZкий убивать,а его убили...

Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?

Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.

Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.

Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!

показать весь комментарий
28.02.2025 10:55 Ответить
А джага-джага де?!
показать весь комментарий
28.02.2025 11:16 Ответить
Джага-джага буде в полоні...
"«Червоний хрест» забезпечує російських полонених в Україні презервативами"
Навіть не хочу знати, для чого вони їм 🤣
показать весь комментарий
28.02.2025 14:57 Ответить
"Сначала к вам заходит с песней, Алла Пугачова... Потом - группа "Любе"... А потом - Гиркин, с автоматом..." (Ада Роговцева).
показать весь комментарий
28.02.2025 13:35 Ответить
Поховали москаля,як собаку, видно руки, видно ноги, видно сра...ку
показать весь комментарий
28.02.2025 10:30 Ответить
Там десь ще член рядом валяється
показать весь комментарий
28.02.2025 10:32 Ответить
а якшо до того члєна прив'яжуть карандаш, то буде валяться вже руцкій члєн-корєспондєнт! ))
показать весь комментарий
28.02.2025 15:30 Ответить
гевелик
показать весь комментарий
28.02.2025 10:33 Ответить
"...і дАрАгАя нє узнаєт какой у 3.14дараса був кАнєц..."
показать весь комментарий
28.02.2025 10:36 Ответить
не трож гавно вонять не буде
показать весь комментарий
28.02.2025 10:37 Ответить
За палець навіть колесо від лади не дадуть.
показать весь комментарий
28.02.2025 10:40 Ответить
Ну, може його самиці хоч ніппель від колеса дадуть. Буде сподіватись на правдивість кацапського прислівя: Туди дуй - звідти **й.
показать весь комментарий
28.02.2025 14:20 Ответить
Зимовий омивач скла...
показать весь комментарий
28.02.2025 15:03 Ответить
Ось чому в Україні земля така родюча, всяких загарбників було багато.
показать весь комментарий
28.02.2025 10:46 Ответить
Трамп хоче копалини , а шо там копати , там одні дохлі кацапи
показать весь комментарий
28.02.2025 10:51 Ответить
он искал яйца - деликатес.
показать весь комментарий
28.02.2025 10:51 Ответить
"видовбувати" чоботом "із землі" та совати чоботом по землі то є трохи різниця. Нє-є?
Чи то написано не до цього відео?
показать весь комментарий
28.02.2025 10:57 Ответить
Пох*й.
показать весь комментарий
28.02.2025 11:17 Ответить
Пох*й - це типу: "какая разніца"?
показать весь комментарий
28.02.2025 12:07 Ответить
Пох*й це типу еквіпенісуально, яким саме способом кацапи добувають собі підножний корм.
показать весь комментарий
28.02.2025 12:39 Ответить
я писав не про кацапські способи харчування, а про відповідність заголовка до відео. Наступного разу будьте уважні. Хоча, якщо для Вас еквіпенісуально типу Пох*й, то не обов'язково відповідати. Не напружуйтесь. Я не ображаюсь і все Ваше теж беру до уваги. Дякую.
показать весь комментарий
28.02.2025 13:58 Ответить
Для мене важливий факт того, що ще один кацапський окупант мертвий. А яким чином його запчастини виколупували з землі для мене неважливо.
показать весь комментарий
28.02.2025 14:18 Ответить
Не сперечаюсь. Дуже патріотично. Ви неймовірно цікавий дописувач. Фейсбучний рівень-вражає.
показать весь комментарий
28.02.2025 15:02 Ответить
 
 