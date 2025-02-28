Оккупант сапогом выдалбливает из земли кусок своего ликвидированного сообщника: "О, палец. Ох#еть! ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой двое оккупантов рассматривают останки своего сообщника, которые разлетелись вокруг блиндажа после атаки украинского дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как один из россиян сапогом выгребает из грязи части своего приспешника и распознает в них палец.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+15 alex j
показать весь комментарий28.02.2025 10:25
+9 Роман Артеменко #551494
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+8 Підлога Маккартні
показать весь комментарий28.02.2025 10:32
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тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
пупокпалець мій зарито"
Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
"«Червоний хрест» забезпечує російських полонених в Україні презервативами"
Навіть не хочу знати, для чого вони їм 🤣
Чи то написано не до цього відео?