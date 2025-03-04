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Новости Видео Украинский Крым Оккупация Крыма
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Станция радиолокации ЗРК С-300/С-400 загорелась на дороге в оккупированных Саках. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснята горящая радиолокационная станция российского комплекса С-300/С-400.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана на Евпаторийском шоссе оккупированного украинского города Саки в Крыму.

"На Евпаторийском шоссе в полдень весело горела станция радиолокации ЗРК С-300/С-400. РЛС 96Л6Е стоит десятки миллионов долларов. Что случилось, пока неизвестно, но надеемся, что сгорит дотла", - комментирует автор публикации.

Также смотрите: Спутниковые снимки последствий ракетной атаки по аэродрому Саки в оккупированном Крыму. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19106) пожар (5935) Саки (29) ЗРК (199) Евпаторийский район (1)


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Топ комментарии
+6
Ой як файно горить, наче ватра !!!
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04.03.2025 14:11
+6
тим не менше це купа кацапського лайна буде вимагати серйозного ремонту !!!
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04.03.2025 14:17
+4
Радару там ППЦ. Палає техпост і зеркало ФАР.
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04.03.2025 14:24
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Ой як файно горить, наче ватра !!!
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04.03.2025 14:11 Ответить
Тільки кабіна, радар неушкоджений.
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04.03.2025 14:13 Ответить
тим не менше це купа кацапського лайна буде вимагати серйозного ремонту !!!
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04.03.2025 14:17 Ответить
Простіше розканібалити на ремонт інших радарів.
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04.03.2025 14:18 Ответить
В кабіні був путін.
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04.03.2025 14:17 Ответить
Радару там ППЦ. Палає техпост і зеркало ФАР.
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04.03.2025 14:24 Ответить
Точно?
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04.03.2025 14:26 Ответить
точно, він опускається на кабіну, якщо не вірите загугліть фото цього радару
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04.03.2025 15:20 Ответить
А, дійсно. Ну, тоді зєр гут.
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04.03.2025 15:22 Ответить
Курілі?
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04.03.2025 14:17 Ответить
нєа, буржуйкою на ходу грілись
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04.03.2025 15:34 Ответить
Мабуть забули піддувало прикрити.
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04.03.2025 20:13 Ответить
Гарно палає! Швидше б вони всі там вигоріли,хочу в Саки!
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04.03.2025 14:29 Ответить
Партизаны? 🤔
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04.03.2025 14:30 Ответить
Як в Твєрі?
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04.03.2025 14:32 Ответить
Я думаю курили і це без бе.Може хтось кремль спалить.
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04.03.2025 14:53 Ответить
Черговий анало-говнєт - сам загорається.
Прикольний...
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04.03.2025 14:55 Ответить
Значіть там десь стоїть ДІВІЗіон, а ще значіть що на АЕродроммі Є ЛІТАКИ, Де дрони??????
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04.03.2025 15:15 Ответить
ефект лінзи
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04.03.2025 16:30 Ответить
 
 