Станция радиолокации ЗРК С-300/С-400 загорелась на дороге в оккупированных Саках. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснята горящая радиолокационная станция российского комплекса С-300/С-400.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана на Евпаторийском шоссе оккупированного украинского города Саки в Крыму.
"На Евпаторийском шоссе в полдень весело горела станция радиолокации ЗРК С-300/С-400. РЛС 96Л6Е стоит десятки миллионов долларов. Что случилось, пока неизвестно, но надеемся, что сгорит дотла", - комментирует автор публикации.
Топ комментарии
+6 vuikod321 Дуже Добрий Вуйко
показать весь комментарий04.03.2025 14:11
+6 vuikod321 Дуже Добрий Вуйко
показать весь комментарий04.03.2025 14:17
+4 Jolli Rabbit
показать весь комментарий04.03.2025 14:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прикольний...