Станция радиолокации ЗРК С-300/С-400 загорелась на дороге в оккупированных Саках. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснята горящая радиолокационная станция российского комплекса С-300/С-400.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана на Евпаторийском шоссе оккупированного украинского города Саки в Крыму.

"На Евпаторийском шоссе в полдень весело горела станция радиолокации ЗРК С-300/С-400. РЛС 96Л6Е стоит десятки миллионов долларов. Что случилось, пока неизвестно, но надеемся, что сгорит дотла", - комментирует автор публикации.

Также смотрите: Спутниковые снимки последствий ракетной атаки по аэродрому Саки в оккупированном Крыму. ФОТО