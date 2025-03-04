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Могилы зэков-"эсвэшников" в РФ: "Их просто так побросали. По 2-3 в яму. Спасибо Владимиру Владимировичу за наше счастливое будущее, нах#й!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин из села Кролевцы Приморского края РФ снимает кладбище ликвидированных в Украине зэков-"эсвэшников".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что могилы заброшены и даже до конца не благоустроены. По словам автора видео, на кладбище закопано примерно сорок тел, а в большинстве ям по два-три покойника.

"Россиянин из села Кролевцы Приморского края РФ, в котором проживает 600 человек, показывает, как на местном кладбище при исправительной колонии хоронят "защитников отечества". На данный момент он насчитал около 40 заброшенных и неупорядоченных захоронений", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

война (1367) захоронения (217) русский мир (611) зэки (75)


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Топ комментарии
+21
Даже надгробия смеются...
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04.03.2025 16:05
+13
Краще подякував би українських козацюр за те, що сміття на землі стало менше....
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04.03.2025 16:05
+10
І шо мені ...сльозу вичавити
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04.03.2025 16:09
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Даже надгробия смеются...
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04.03.2025 16:05 Ответить
Гарно ж , як для свинорилів .
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04.03.2025 16:51 Ответить
"все походу погибли". Стесняюсь спросить, а шо, пацанов могли похоронить живыми? Тогда понятно, почему в могиле по 2-3!
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04.03.2025 17:33 Ответить
Майнкрафт по російськи.
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04.03.2025 19:51 Ответить
Краще подякував би українських козацюр за те, що сміття на землі стало менше....
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04.03.2025 16:05 Ответить
у орків менше сміття, а

Україна втрачає цвіт нації !
Героям Слава !

.
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04.03.2025 17:03 Ответить
це ваш цвіт нації ???

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04.03.2025 19:31 Ответить
В Україні "легкої прогулянки не вийде" - так і було обіцяно....
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04.03.2025 16:08 Ответить
І шо мені ...сльозу вичавити
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04.03.2025 16:09 Ответить
Тю мля, так хоть зарили. Шо мало?
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04.03.2025 16:13 Ответить
Та треба було, бо воняли б знатно. Одне що можна було - вирити здорову яму і всіх туди скинути. Вийде братня могила, піонери приходитимуть,бомжі підхарчовувались би на поминках...
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04.03.2025 16:45 Ответить
Були злочинцями і померли злочинцями. Що ж тут дивного що після смерті їх поховали як нікому не потрібних і зневажених злочинців? Зверніть увагу що на цвинтарі виправної установи могил тих хто помер в виправній установі вже навіть не видно. Цим хоч бетонні лузи поверх трун кинули...
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04.03.2025 16:14 Ответить
я досі думав що там їх тупо скидують у силосні ями і поливають біорозкладачем щоб швидше зопріли. так колись в гулагах робили
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04.03.2025 17:47 Ответить
Хімікати дорогі, а "зємлє єй всьо єдіно - апатіти і навоз".
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04.03.2025 18:00 Ответить
Я служив в стройбаті і у нас був прапорщик який 12 років служив в "спецстройбаті" на Соловках. Там вони збирали кістки замордованих, мололи на муку, вантажили муку на баржі і вивозили та висипали далеко в море. Отак знищували сліди злочинів НКВС.
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04.03.2025 18:08 Ответить
Надгробки з веселими смайликами.
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04.03.2025 16:14 Ответить
на росії людей практично вже не лишилося, вони розбіглися по світу. Зараз там є тільки "власть" і "скот"
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04.03.2025 16:18 Ответить
треба будо зелі на зустріч з трампоном не фото привозити
а декілька чемоданів з мертвими кацапами 👍
тоді б ніхто не звернув увагу на зовнішній вид чи запах зелі
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04.03.2025 16:18 Ответить
Нагадує кришки унітазів.
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04.03.2025 16:21 Ответить
Перти аж у приморський край???
А чому унітази квадратні???
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04.03.2025 16:22 Ответить
Мене це теж здивувало. І жодних ініціалів.
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04.03.2025 19:56 Ответить
Собаке собачья смерть
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04.03.2025 16:38 Ответить
московія це гній землі
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04.03.2025 16:48 Ответить
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04.03.2025 16:52 Ответить
Не знаю, сміятися чи плакати. Я зроблю 😂
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04.03.2025 17:02 Ответить
Стільки цінного бетону перевели і зємлі рускай ! Нада хараніть стоя, вот і зємєльку секономітє. А єжелі ішо хороніть по пояс, то і бюст сразу будєт. Ну а єслі оні іщо рукамі будут дєржатся (єслі у кавота ані ішо асталісь ), то і оградка вам будіт ! Так шо будьтє любєзни.... "А купала-а-а... А мама ждьот сина дамо-о-ой.... Єх начальнік... "
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04.03.2025 17:14 Ответить
Когда-нибудь и Владимира Владимировича в яму бросят с голодными дикими кабанами.Умом Россию не понять там могут восхвалять царя,а потом убивать друг друга за право его казнить.Россия это всё проходила и будь ты проклята Россия...
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04.03.2025 17:44 Ответить
Никто не забыт, ничто не забыто!
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04.03.2025 18:07 Ответить
Существуют, как собаки, подыхают, как собаки и хоронят их, как собак.
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04.03.2025 18:11 Ответить
Не годиться нікчемних кацапів порівнювати з цими шляхетними тваринами.
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04.03.2025 18:47 Ответить
Согласен, им до собак не дотянуть, это обычные навозные черви из кучи говна, под названием быдлостан.
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04.03.2025 18:55 Ответить
Підтримую!!!
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04.03.2025 18:59 Ответить
Кролевцы - а название какое-то не очень приморскокрайское
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04.03.2025 19:29 Ответить
А, ну так -
"Крестьяне были основателями села - переселенцы с западных областей России (нынешняя Украина). В 1896 г. были основаны сразу два села - Кролевец и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9) Кневичи." ©wiki
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04.03.2025 19:32 Ответить
 
 