Могилы зэков-"эсвэшников" в РФ: "Их просто так побросали. По 2-3 в яму. Спасибо Владимиру Владимировичу за наше счастливое будущее, нах#й!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин из села Кролевцы Приморского края РФ снимает кладбище ликвидированных в Украине зэков-"эсвэшников".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что могилы заброшены и даже до конца не благоустроены. По словам автора видео, на кладбище закопано примерно сорок тел, а в большинстве ям по два-три покойника.
"Россиянин из села Кролевцы Приморского края РФ, в котором проживает 600 человек, показывает, как на местном кладбище при исправительной колонии хоронят "защитников отечества". На данный момент он насчитал около 40 заброшенных и неупорядоченных захоронений", - отмечает в комментарии автор публикации.
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а декілька чемоданів з мертвими кацапами 👍
тоді б ніхто не звернув увагу на зовнішній вид чи запах зелі
А чому унітази квадратні???
"Крестьяне были основателями села - переселенцы с западных областей России (нынешняя Украина). В 1896 г. были основаны сразу два села - Кролевец и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9) Кневичи." ©wiki