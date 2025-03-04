Могилы зэков-"эсвэшников" в РФ: "Их просто так побросали. По 2-3 в яму. Спасибо Владимиру Владимировичу за наше счастливое будущее, нах#й!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин из села Кролевцы Приморского края РФ снимает кладбище ликвидированных в Украине зэков-"эсвэшников".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что могилы заброшены и даже до конца не благоустроены. По словам автора видео, на кладбище закопано примерно сорок тел, а в большинстве ям по два-три покойника.

"Россиянин из села Кролевцы Приморского края РФ, в котором проживает 600 человек, показывает, как на местном кладбище при исправительной колонии хоронят "защитников отечества". На данный момент он насчитал около 40 заброшенных и неупорядоченных захоронений", - отмечает в комментарии автор публикации.

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