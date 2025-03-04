Силы обороны уничтожили БТР-80, разборный наплавной мост, гаубицу, 13 единиц военного транспорта оккупантов. ВИДЕО

Пограничники подразделения РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" на Луганщине в течение недели поразили и уничтожили ряд важных целей оккупантов в районе Кременной и Серебрянского лесничества. Воины уничтожили БТР-80, разборный наплавной мост, гаубицу "Мста-Б", 13 единиц военного автотранспорта, БПЛА Mavic и 2 ретранслятора российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

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