РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11556 посетителей онлайн
Новости Видео Война
3 034 1

Силы обороны уничтожили БТР-80, разборный наплавной мост, гаубицу, 13 единиц военного транспорта оккупантов. ВИДЕО

Пограничники подразделения РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" на Луганщине в течение недели поразили и уничтожили ряд важных целей оккупантов в районе Кременной и Серебрянского лесничества. Воины уничтожили БТР-80, разборный наплавной мост, гаубицу "Мста-Б", 13 единиц военного автотранспорта, БПЛА Mavic и 2 ретранслятора российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины 53-й ОМБр сбили два вражеских БПЛА Zala и один Supercam с тепловизионными модулями. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19106) война (1367) Госпогранслужба (6389) уничтожение (6854)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І просто чудово!!!
Вдачі Погранцям!))))
показать весь комментарий
04.03.2025 16:29 Ответить
 
 