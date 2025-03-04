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Раненый российский захватчик без ног заложил себе гранату под голову и подорвался. ВИДЕО

Раненый российский захватчик без ног заложил себе гранату под голову и подорвался.

Как передает Цензор.НЕТ, самоубийство оккупанта зафиксировали бойцы 110-й отдельной бригады территориальной обороны.

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Автор: 

армия РФ (19106) война (1367) самоубийство (996) 110 отдельная механизированная бригада (104)


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Топ комментарии
+13
Какой же он красавчик. Но лучше бы он так сделал на своей вонючей сызрани.
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04.03.2025 18:25
+13
Ти диви, піклувався про вуха... Мабуть, щоб Кабздона краще чути на концерті...
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04.03.2025 19:06
+12
И стоило для этого из своих ****** уезжать? его родне теперь и пачка пельменей не светит
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04.03.2025 18:28
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много действий лишних
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04.03.2025 18:23 Ответить
Мабуть хвилювався.
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04.03.2025 18:41 Ответить
То не зайві дії. За декілька секунд до вибуху у запалі відбувається сигнальний хлопок, щоб показати, що граната активована і зараз вибухне. От він і не хотів, щоб у нього біля вуха така петарда бахнула.
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04.03.2025 18:42 Ответить
Ти диви, піклувався про вуха... Мабуть, щоб Кабздона краще чути на концерті...
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04.03.2025 19:06 Ответить
Боявся оглухнути.
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04.03.2025 19:17 Ответить
Не Сухов, не любив перед смерттю помучатися...
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05.03.2025 05:17 Ответить
логічно:

"пропав сарай, гори і хата"

.
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04.03.2025 19:09 Ответить
Эдик,лишнее действие там одно - приезд в Украину!
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05.03.2025 14:32 Ответить
Більше б таких відосів.
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04.03.2025 18:24 Ответить
Какой же он красавчик. Но лучше бы он так сделал на своей вонючей сызрани.
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04.03.2025 18:25 Ответить
а там гранати не дають, от і вимушені пертись в Україну, щоб застрелитись чи підрватись
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05.03.2025 06:56 Ответить
Навіщо граната? Достатньо 2 метра мотузки, деякі взагалі шнурками обходяться. Розбещив їх пуйло, гранату їм тепер подавай.
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05.03.2025 08:33 Ответить
або у себе в бліндажі
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05.03.2025 08:27 Ответить
И стоило для этого из своих ****** уезжать? его родне теперь и пачка пельменей не светит
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04.03.2025 18:28 Ответить
Тепер спробуй упізнай хто це. Всю морду ліца розкурочило. Лишив свою маруху без грошей.
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04.03.2025 18:43 Ответить
А шо там впізнавати? "Орк звичайний" - меню для кабанчиків, котів та опаришів...
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04.03.2025 19:01 Ответить
до середини літа буле...пропав без вести

.
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04.03.2025 19:11 Ответить
Как говорится, сгорел сарай, гори и хата.
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04.03.2025 18:44 Ответить
Навіщо заблюрили найприємніше? Навіть у Володарі перснів відривали голови без блюру...
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04.03.2025 18:51 Ответить
Сцикун , міг би потерпіти , а зараз як його самка впізнає ?
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04.03.2025 19:02 Ответить
Завади виплати, його впізнає кожна руская садка, якій дадуть рештки на впізнання.
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04.03.2025 22:26 Ответить
*самка
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05.03.2025 08:35 Ответить
не раз бачу такі відео, але, жодного разу не бачив мозгів в орків!!!!
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04.03.2025 19:06 Ответить
Він ще тмждень проживе і здохне від голоду.
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04.03.2025 20:50 Ответить
адна нага харашо, а ни адной плоха. маладец!

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04.03.2025 19:14 Ответить
А ***** дальше какает в чемодан и кушает регулярно. А это чепушило уже в аду рассказывает смеющимся чертям, как домбили 8 лет бомбас
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04.03.2025 19:21 Ответить
зачем прятать кишки??
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04.03.2025 19:25 Ответить
На камєру не очень получилось... Єсмарх незадоволений...
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04.03.2025 19:27 Ответить
То есть, теперь он и без ног и без головы?
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05.03.2025 00:16 Ответить
 
 