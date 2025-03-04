Раненый российский захватчик без ног заложил себе гранату под голову и подорвался. ВИДЕО
Раненый российский захватчик без ног заложил себе гранату под голову и подорвался.
Как передает Цензор.НЕТ, самоубийство оккупанта зафиксировали бойцы 110-й отдельной бригады территориальной обороны.
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+13 Jolli Rabbit
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+13 Антип61
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+12 Олег Мандрівник #582578
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"пропав сарай, гори і хата"
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