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Наши воины уничтожили танк, 2 БМП, БТР оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" нанесли сокрушительный удар по российской бронированной технике на Купянском направлении.

Вследствие боевой работы уничтожен 1 танк, 2 БМП, а 1 БТР - поражен, сообщает Цензор.НЕТ.

Полк "АХИЛЛЕС" специализируется на уничтожении бронетехники, артиллерии и живой силы противника с помощью беспилотников. Только в феврале экипажи полка уничтожили и поразили 2155 законных военных целей противника.

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Автор: 

армия РФ (19106) танк (2248) уничтожение (6854) БТР (364) БМП (397)


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04.03.2025 22:50 Ответить
тайна 2 км до купянска,уже как полгода)))ох уж єта 2 армия 3 мира все никак всерйоз воевать не хочет уже даже на ишаках атакует поддаеться.*** аж обидно а так бі захотели за 1 часс купянкс за 2 дня харьков,проста не хатят)падлюки
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04.03.2025 22:53 Ответить
 
 