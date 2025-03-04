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Наши воины уничтожили танк, 2 БМП, БТР оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
Бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" нанесли сокрушительный удар по российской бронированной технике на Купянском направлении.
Вследствие боевой работы уничтожен 1 танк, 2 БМП, а 1 БТР - поражен, сообщает Цензор.НЕТ.
Полк "АХИЛЛЕС" специализируется на уничтожении бронетехники, артиллерии и живой силы противника с помощью беспилотников. Только в феврале экипажи полка уничтожили и поразили 2155 законных военных целей противника.
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Amber
показать весь комментарий04.03.2025 22:50 Ответить Мне нравится 2
chelsea man
показать весь комментарий04.03.2025 22:53 Ответить Мне нравится 0
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