Украинские защитники поразили скопление вражеской пехоты на одном из тренировочных полигонов россиян на Херсонщине. ВИДЕО

Операторы 14-го отдельного полка БПАК обнаружили и во взаимодействии с ОСГВ "Таврия" поразили скопление вражеской пехоты на одном из тренировочных полигонов россиян на Херсонском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсети.

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