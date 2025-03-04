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Украинские защитники поразили скопление вражеской пехоты на одном из тренировочных полигонов россиян на Херсонщине. ВИДЕО

Операторы 14-го отдельного полка БПАК обнаружили и во взаимодействии с ОСГВ "Таврия" поразили скопление вражеской пехоты на одном из тренировочных полигонов россиян на Херсонском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсети.

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Автор: 

армия РФ (19106) ликвидация (3502) Херсонская область (4730)


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Топ комментарии
+18
Схоже на якесь старе відео, щоб перекрити тему злочинної тупості наших командирів. Так ще й на відео нічого не відбувається.
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04.03.2025 22:01
+6
Ну да, тільки тупість кацапських покидьків мене геть не хвилює.
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04.03.2025 22:07
+5
Невже, і там, аброхамія з групою осіб з ВРУ, фотки робив, як і в Яворівському полігоні!?
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04.03.2025 22:00
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Невже, і там, аброхамія з групою осіб з ВРУ, фотки робив, як і в Яворівському полігоні!?
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04.03.2025 22:00 Ответить
Поки вільний старий світ тми сильно стривожен та патякає язиками....
войни світла - ЗСУ - знищують кац@пів.

Цеж не кушетно-диванним радаром керувати ?
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04.03.2025 22:27 Ответить
Схоже на якесь старе відео, щоб перекрити тему злочинної тупості наших командирів. Так ще й на відео нічого не відбувається.
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04.03.2025 22:01 Ответить
Тупості командирів вистачає з обох сторін..
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04.03.2025 22:06 Ответить
Ну да, тільки тупість кацапських покидьків мене геть не хвилює.
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04.03.2025 22:07 Ответить
Ні)(уя не зрозумів але палко вірю.
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04.03.2025 22:06 Ответить
Два кацапа з джипом і на одну ракету Хаймарс. Може то хоч генерал якийсь був?
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04.03.2025 22:25 Ответить
А довшого відео не вийшло?
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04.03.2025 22:25 Ответить
Щось я сліпий, не побачив де те скупчення. Звичайно навіть пару-трійку кацапів завалити святе діло, але якщо з Хімарс, то до біса неекономно.
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04.03.2025 22:53 Ответить
Це так , витягнули відос, щоб оправдатись якось((
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04.03.2025 23:21 Ответить
 
 