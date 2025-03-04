Украинские защитники поразили скопление вражеской пехоты на одном из тренировочных полигонов россиян на Херсонщине. ВИДЕО
Операторы 14-го отдельного полка БПАК обнаружили и во взаимодействии с ОСГВ "Таврия" поразили скопление вражеской пехоты на одном из тренировочных полигонов россиян на Херсонском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсети.
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войни світла - ЗСУ - знищують кац@пів.
Цеж не кушетно-диванним радаром керувати ?