Дикие кабаны поедают тела российских морпехов, брошенных на острове в Херсонской области. ВИДЕО
На одном из островов в Херсонской области зафиксирован очередной случай брошенных российских военных, которых их же военные оставили на произвол судьбы. Тела ликвидированных морпехов РФ стали добычей диких кабанов, которые поедают остатки захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсети.
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+10 ALEX SUROVV #593022
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They're eaten by dogs
wow-wou-u-wow
They're eaten by cats
meow-meow-meow-meow
Russians are eaten by pets
trump-pam-pam-pam-pa-a-a...
♪♪
♪♪♪
what about sheep?
- в цій пісні навіть Хробаки гидують трупом московина....
а тут свинки....
Українська посмітюха, чи гівноїдка, чи ось - "Кацапська валькірія"...