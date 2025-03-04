Дикие кабаны поедают тела российских морпехов, брошенных на острове в Херсонской области. ВИДЕО

На одном из островов в Херсонской области зафиксирован очередной случай брошенных российских военных, которых их же военные оставили на произвол судьбы. Тела ликвидированных морпехов РФ стали добычей диких кабанов, которые поедают остатки захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсети.

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