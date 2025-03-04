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Дикие кабаны поедают тела российских морпехов, брошенных на острове в Херсонской области. ВИДЕО

На одном из островов в Херсонской области зафиксирован очередной случай брошенных российских военных, которых их же военные оставили на произвол судьбы. Тела ликвидированных морпехов РФ стали добычей диких кабанов, которые поедают остатки захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсети.

Смотрите также: Украинские защитники поразили скопление вражеской пехоты на одном из тренировочных полигонов россиян на Херсонщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19106) ликвидация (3502) защита животных (79)


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Топ комментарии
+19
Скоро ще їжачки прокинуться.
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04.03.2025 23:41
+13
Звісно, поки 😁 всіх кацапів не з'їдять!
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04.03.2025 23:42
+10
Свині завжди падаль їли. А ви не знали? Краще хай дохлих москалів свині з'їдять ніж вони будуть смердіти на всю округу коли тепло настане
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04.03.2025 23:57
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у нас скоро вже і косулі почнуть їсти кацапів.
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04.03.2025 23:39 Ответить
Скоро ще їжачки прокинуться.
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04.03.2025 23:41 Ответить
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05.03.2025 00:48 Ответить
♪♪
They're eaten by dogs
wow-wou-u-wow
They're eaten by cats
meow-meow-meow-meow
Russians are eaten by pets
trump-pam-pam-pam-pa-a-a...
♪♪
♪♪♪
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05.03.2025 03:00 Ответить
It seems to me that "pets" you have to replace by "pigs".
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05.03.2025 06:45 Ответить
Any options are possible, but ..
what about sheep?
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07.03.2025 06:31 Ответить
Мухи яйця відкладуть - опариші швидше за всіх управляться. Потомство однієї пари мух з'їдає тушу коня швидше, ніж пара левів з потомством.
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05.03.2025 09:49 Ответить
Блин, этих кабанов потом же утилизировать нужно будет. попробовав человечины они не остановятся
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04.03.2025 23:41 Ответить
Звісно, поки 😁 всіх кацапів не з'їдять!
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04.03.2025 23:42 Ответить
Тобто, кабани будуть полювати на людей? 😁
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04.03.2025 23:43 Ответить
кацаби не люди
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05.03.2025 07:02 Ответить
Свині завжди падаль їли. А ви не знали? Краще хай дохлих москалів свині з'їдять ніж вони будуть смердіти на всю округу коли тепло настане
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04.03.2025 23:57 Ответить
Краще нехай наші свині москалів жеруть, а ніж москалі наших свиней...
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05.03.2025 14:01 Ответить
Шановний! Не плутайте людське та ороче м'ясо! Бачете, які вгодовані на орочому м'ясі.
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05.03.2025 01:37 Ответить
Ороче в смислі російськомовне?
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05.03.2025 02:32 Ответить
Знамениті відосики Ангеліни Шорохової.
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04.03.2025 23:49 Ответить
Звідки на херсонських островах дикі кабани? Це скоріш здичілі в'єтнамські (по коліру)
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04.03.2025 23:51 Ответить
А не завеликі для в'єтнамських?
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05.03.2025 01:39 Ответить
диким кабанам нема де там взятись. А от в'єтнамськи свині дуже добре пристосовуються до дикої природи.
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05.03.2025 03:22 Ответить
Це чесна угода
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04.03.2025 23:53 Ответить
Як же ж тобі за кацапів болить, трикопійковий.
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05.03.2025 00:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2gGtd6ucAP4 Труп москаля (Кліп)

- в цій пісні навіть Хробаки гидують трупом московина....
а тут свинки....
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05.03.2025 00:00 Ответить
Треба вже цих свиней у якусь окрему породу відокремити...
Українська посмітюха, чи гівноїдка, чи ось - "Кацапська валькірія"...
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05.03.2025 01:28 Ответить
Днепровские раки разкабанеют.
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05.03.2025 03:30 Ответить
свято від пуза вухатим))
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05.03.2025 05:15 Ответить
Пумба з мультика вже не той.
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05.03.2025 06:28 Ответить
Смачного...
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05.03.2025 07:35 Ответить
Жалко кабанов, могут отравиться от этой падали.
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05.03.2025 07:40 Ответить
Свині-канібали...
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05.03.2025 09:05 Ответить
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05.03.2025 09:25 Ответить
 
 