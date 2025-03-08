Наш пилот в кабине истребителя Су-27 поздравил с Международным днем борьбы за права женщин. ВИДЕО
Пилот 39-й бригады тактической авиации с самолета Су-27 поздравил всех женщин с Международным днем борьбы за права женщин.
Соответствующее видео, 8 марта, обнародовали на странице 39-й БрТА в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые женщины! Сегодня мы благодарим вас не только за вашу нежность и тепло, но и за вашу отвагу, силу и несокрушимость. Вы - те, кто меняет мир каждый день, кто борется, вдохновляет и дарит надежду. Ваша решимость преодолевать трудности, ваша смелость отстаивать справедливость и ваша мудрость делать этот мир лучше заслуживают безграничного уважения. Благодарим вас за все - за ваши поступки, вашу любовь и вашу неутомимую силу. Пусть каждый день приносит вам радость, поддержку и уверенность в том, что вы - невероятные!" - говорится в сообщении под видео.
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А так то да - це саме те, чим зараз повинна займатися тактична авіація.
усіх українських жінок з Міжнародним днем боротьби за права жінок !!!!
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https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 8 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1857 1857 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорку американські текстильниці виступили з вимогами за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%B2_%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96 рівну оплату праці з чоловіками, поліпшення умов праці, 10-годинного робочого дня («марш порожніх каструль»). Страйк не дав жодних результатів, а мирний мітинг було розігнано поліцією.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-knmu-9 [9] Дослідники часто вказують на той факт, що у 1857 році 8 березня припало на вихідний, неділю, коли текстильниці не працювали.
8 березня 1908 року в Нью-Йорку відбулася демонстрація «соціалістичних жінок», пов'язана з текстильними страйками у 1857-58 роках. Тисячі жінок вимагали права голосу,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-knmu-9 [9] виступили проти важких умов праці та проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F праці дітей.
До 1908 року щорічні демонстрації стали настільки масштабними, що це спонукало https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Соціалістичну партію Америки оголосити 28 лютого 1909 першим Міжнародним днем жінок.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D1%96%D1%81%D1%82-10 [10] У https://uk.wikipedia.org/wiki/1909 1909-https://uk.wikipedia.org/wiki/1910 1910 рр. у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США в останні тижні лютого відбулися марші та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA страйки жінок, очолені Соціалістичною партією Америки.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-11 [11]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-12 [12] Соціалістична партія Америки оголосила 28 лютого 1909 року першим Міжнародним днем жінок.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D1%96%D1%81%D1%82-10 [10]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D1%82%D1%81%D0%BD-13 [13]" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
Давай своє посилання про мітинг повій проти закриття борделів.
потужна гендерна тьотя.
мабуть з зе!лєнкой в дітсадок разом ходили.
справедливо.
Купа привітань . Більше вважається святом весни
закопувати картоплю, то святе!
такі кучечкі навалюють і в туди картоплину...
не треба тут, так одкровеннічать.
бережи свою сім'ю! захищай свою сім'ю!
і буду брати все, що "держава" видає за своє.
бо, це моє!
що, в тебе не так?
а завтра день енергетика....
Більшість виборців в Україні - жінки. Дупа в державі - вина більшості виборців, тобто жінок. А воюють мужчини.
Зі святом вареника.
перевірка.
дивно....
радянський пілот
радянський командувач
все сходиться
Права жінок? Яких прав не вистачає жінкам? Щоб влаштовувати це зомбо свято?
А, з цього дня не потрібно робити політику, так ми не святкуємо гноблення жінок запропоноване жидівкою кларою цеткін.
Поки ви тут під ракетами святкуєте 8 березня, там людям доводиться вчити іноземну мову! Уявляєте як це важко. Особливо коли голосували за Зеленського.
примелькалася вже купка з московицького "мужского движения" у буденівках та з парашутами, цілий день ретельно виконує завдання партії