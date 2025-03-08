Наш пилот в кабине истребителя Су-27 поздравил с Международным днем борьбы за права женщин. ВИДЕО

Пилот 39-й бригады тактической авиации с самолета Су-27 поздравил всех женщин с Международным днем борьбы за права женщин.

Соответствующее видео, 8 марта, обнародовали на странице 39-й БрТА в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые женщины! Сегодня мы благодарим вас не только за вашу нежность и тепло, но и за вашу отвагу, силу и несокрушимость. Вы - те, кто меняет мир каждый день, кто борется, вдохновляет и дарит надежду. Ваша решимость преодолевать трудности, ваша смелость отстаивать справедливость и ваша мудрость делать этот мир лучше заслуживают безграничного уважения. Благодарим вас за все - за ваши поступки, вашу любовь и вашу неутомимую силу. Пусть каждый день приносит вам радость, поддержку и уверенность в том, что вы - невероятные!" - говорится в сообщении под видео.

Также читайте: Сырский поздравил женщин-военнослужащих: Вы - пример смелости и преданности Украине