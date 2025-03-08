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Новости Видео 8 марта Ситуация на фронте Поздравление с 8 марта
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Наш пилот в кабине истребителя Су-27 поздравил с Международным днем борьбы за права женщин. ВИДЕО

Пилот 39-й бригады тактической авиации с самолета Су-27 поздравил всех женщин с Международным днем борьбы за права женщин.

Соответствующее видео, 8 марта, обнародовали на странице 39-й БрТА в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые женщины! Сегодня мы благодарим вас не только за вашу нежность и тепло, но и за вашу отвагу, силу и несокрушимость. Вы - те, кто меняет мир каждый день, кто борется, вдохновляет и дарит надежду. Ваша решимость преодолевать трудности, ваша смелость отстаивать справедливость и ваша мудрость делать этот мир лучше заслуживают безграничного уважения. Благодарим вас за все - за ваши поступки, вашу любовь и вашу неутомимую силу. Пусть каждый день приносит вам радость, поддержку и уверенность в том, что вы - невероятные!" - говорится в сообщении под видео.

Также читайте: Сырский поздравил женщин-военнослужащих: Вы - пример смелости и преданности Украине

Автор: 

праздник (1691) 8 марта (132) ВСУ (6536)


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Топ комментарии
+12
У українок за кордоном прав більше ніж в Україні.
А так то да - це саме те, чим зараз повинна займатися тактична авіація.
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08.03.2025 17:12
+12
Дякуємо тобі, Красень, за захист!!!
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08.03.2025 17:15
+11
Дякую, сонечко! Бережи себе, будь нам всім живий та здоровий!
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08.03.2025 17:17
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У українок за кордоном прав більше ніж в Україні.
А так то да - це саме те, чим зараз повинна займатися тактична авіація.
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08.03.2025 17:12 Ответить
.

усіх українських жінок з Міжнародним днем боротьби за права жінок !!!!

.
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08.03.2025 17:14 Ответить
А починалося з мітингу повій за свої права (проти закриття борделів) . А відомі Клара і Роза перевели це в революційне свято боротьби за права жінок. Більшовики увели його до рангу державного. Так жінки перейнялися проблемами повій (курвів, по нашому). Зі святом...
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08.03.2025 18:12 Ответить
Празнікам аж у 60-х зробили з вихідним... Зараз ВІЙНА, а дебіли совок розкидають й пєціпєрвава йольку з новим годам... Ну не деградація? Бомжі ******** не виводять,- чіхаються й кайфують, совково-постсовкове БИДЛО й є моральні бомжі, без честі й совісті...
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08.03.2025 20:02 Ответить
"

https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 8 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1857 1857 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорку американські текстильниці виступили з вимогами за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%B2_%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96 рівну оплату праці з чоловіками, поліпшення умов праці, 10-годинного робочого дня («марш порожніх каструль»). Страйк не дав жодних результатів, а мирний мітинг було розігнано поліцією.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-knmu-9 [9] Дослідники часто вказують на той факт, що у 1857 році 8 березня припало на вихідний, неділю, коли текстильниці не працювали.

8 березня 1908 року в Нью-Йорку відбулася демонстрація «соціалістичних жінок», пов'язана з текстильними страйками у 1857-58 роках. Тисячі жінок вимагали права голосу,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-knmu-9 [9] виступили проти важких умов праці та проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F праці дітей.

До 1908 року щорічні демонстрації стали настільки масштабними, що це спонукало https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Соціалістичну партію Америки оголосити 28 лютого 1909 першим Міжнародним днем жінок.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D1%96%D1%81%D1%82-10 [10] У https://uk.wikipedia.org/wiki/1909 1909-https://uk.wikipedia.org/wiki/1910 1910 рр. у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США в останні тижні лютого відбулися марші та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA страйки жінок, очолені Соціалістичною партією Америки.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-11 [11]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-12 [12] Соціалістична партія Америки оголосила 28 лютого 1909 року першим Міжнародним днем жінок.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D1%96%D1%81%D1%82-10 [10]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D1%82%D1%81%D0%BD-13 [13]" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
Давай своє посилання про мітинг повій проти закриття борделів.
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09.03.2025 00:18 Ответить
Миль шнурок й "спасайся", совкова глистяра! Празнік цей навісила мацква Україні ярмом й кайданами, блд, у 1921-му році, коли Україну ВБИВАЛИ, Українців вивозили у Азію та Сибір. А ви, довбойописка, не у стані День Матері вивчити, лижете ср-ку дохлому лЄніну!
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08.03.2025 20:00 Ответить
Дякуємо тобі, Красень, за захист!!!
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08.03.2025 17:15 Ответить
Я звісно вибачаюсь, але у яких саме правах утискають жінок? Ще й так щоб за це потрібно було боротися
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08.03.2025 17:15 Ответить
в міністерстві умерова є гендерна тьотя, з нещодавно!
потужна гендерна тьотя.
мабуть з зе!лєнкой в дітсадок разом ходили.
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08.03.2025 17:18 Ответить
у мережі ви зможете знайти багато інформації на цю тему: від дескримінації жінок у країнах радикального ісламу до боротьби за репродуктивні права в Америці та Польщі, а також про гендерні стереотипи в ЗСУ та захист від домашнього насильства в Україні
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08.03.2025 17:45 Ответить
ось ця реакція і є прикладом гендерних стереотипів.
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08.03.2025 18:17 Ответить
спамте у себе на болотах
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08.03.2025 18:25 Ответить
Ми ж кажемо зараз за Україну. Жоден закон не обмежує та не утискає в правах жінок у порівнянні із чоловіками. Навпаки є певні привілеї, хоча б у законах о праці. І це нормально. А домашнє насильство та гендерні стереотипи навряд можна назвати утиском у правах.
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08.03.2025 18:46 Ответить
А що таке "дЕск-римінація", цудо в пір'ях?
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08.03.2025 20:04 Ответить
Права примусової мобілізації в жінок нема,вони рахують це не
справедливо.
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08.03.2025 17:49 Ответить
Квіти гарні! Весна!
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08.03.2025 17:15 Ответить
весна починається з масниці!
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08.03.2025 17:19 Ответить
Дякую, сонечко! Бережи себе, будь нам всім живий та здоровий!
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08.03.2025 17:17 Ответить
Найкраще поздоровлення - з будь яким святом, то цілодобовий салют по болотам!!!
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08.03.2025 17:25 Ответить
Вже всі забули що свято скасували.
Купа привітань . Більше вважається святом весни
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08.03.2025 17:25 Ответить
пре совкове "на майські"! - досі не намайкались
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08.03.2025 17:33 Ответить
нє+нє!
закопувати картоплю, то святе!
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08.03.2025 17:34 Ответить
на Волині не закопують - вода близько, згиє.
такі кучечкі навалюють і в туди картоплину...
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08.03.2025 17:44 Ответить
як звезе мішків 8 батько брали з ділянки, з них три на посаду...
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08.03.2025 17:56 Ответить
я, не з соцопіки!
не треба тут, так одкровеннічать.
бережи свою сім'ю! захищай свою сім'ю!
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08.03.2025 18:11 Ответить
ну не з соц так не соц, а штуку вовіну взяв... - $25
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08.03.2025 18:14 Ответить
за такі "великі гроші" тут і курка курячим грипом не заболіє...
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08.03.2025 18:20 Ответить
взяв своє!
і буду брати все, що "держава" видає за своє.
бо, це моє!
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08.03.2025 18:24 Ответить
ніякого сумніву і не було, шо ти брав, береш і брати будеш...
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08.03.2025 18:28 Ответить
а хто з зелених не бере? - всі беруть халяву...
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08.03.2025 18:31 Ответить
у тебе не вистачає думки записати все в одному повідомлені? чого ти ти так нервуєш?
що, в тебе не так?
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08.03.2025 18:36 Ответить
думав діалог, але все скотилося, як завжди, на банальні $25...
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08.03.2025 18:40 Ответить
У Гуцулів це День Гамана (Амана).
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08.03.2025 18:52 Ответить
Цікаво скільки жінок пілотів винищувача в Україні
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08.03.2025 17:27 Ответить
Одну бачив, точно винищувач
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08.03.2025 17:59 Ответить
Здуйся, медогляд авіації не те, що тебе "десьтама" під чоботи обстежували. Бабноті за штурвал вже через менструаційні дні аж ні як.
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08.03.2025 20:07 Ответить
мамочкі наші кохані - а просто любимо!
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08.03.2025 17:28 Ответить
і в березні і в квітні і повірте - навіть в лютому!
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08.03.2025 17:34 Ответить
а ніфіга! тільки 8 марта мєждународний празднік всєх жєнщін!
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08.03.2025 17:36 Ответить
ну нажрісь, які проблеми?
а завтра день енергетика....
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08.03.2025 17:49 Ответить
теж буде істерія з подарками та квітами та поздоровленнями?
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08.03.2025 17:51 Ответить
Шо за права жінок? Нехай йдуть в армію не передок разом з чоловіками доводити справами свою рівність.

Більшість виборців в Україні - жінки. Дупа в державі - вина більшості виборців, тобто жінок. А воюють мужчини.

Зі святом вареника.
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08.03.2025 17:41 Ответить
Ага... 63% виборців у нас жінки. Саме вони обрали "зєльоного пацанчіка" - він же такий прикольний і веселий! Не те що їх запахані і заклопотані чоловіки...
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08.03.2025 18:58 Ответить
Як красиво привітав! Ви неймовірні, наші сміливі воїни!Дякуємо.
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08.03.2025 17:52 Ответить
я вже в бані?
перевірка.
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08.03.2025 17:52 Ответить
нє!
дивно....
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08.03.2025 17:53 Ответить
А за що Вас, ето самоє?
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08.03.2025 20:22 Ответить
Ще привітаємо деяких модераторів цензор.нет - з їхнім днем ))
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08.03.2025 18:06 Ответить
Точно! Там сама бабнота, хоч й з яйками... А про "професію", яка цей празнік породила, взвгалі мовчу... Бо чоловічого роду цю прахвєсію не знаю..., хіба через 3,14...
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08.03.2025 20:09 Ответить
радянський літак
радянський пілот
радянський командувач
все сходиться
Права жінок? Яких прав не вистачає жінкам? Щоб влаштовувати це зомбо свято?
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08.03.2025 18:11 Ответить
Та земакака з шоблою глистів лайном совковим топлять Україну у всіх варіантах, які трапляються, а БИДЛО жере комбікорм аж гай шумить...
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08.03.2025 20:10 Ответить
Сьогодні Україна святкує, день матері. І, я вітаю всіх жінок з цим прекрасним днем,щастя вам, поваги рідних, та дітей!!!
А, з цього дня не потрібно робити політику, так ми не святкуємо гноблення жінок запропоноване жидівкою кларою цеткін.
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08.03.2025 18:16 Ответить
День Матері в тебе "сьогодні", бо мозгів тобі не видали у роддомі? Якесь бидло совкове лізе глистами й розносить розумовий сифіліс своїм словесним поносом! День Матері - 2-га неділя ТРАВНЯ, чмо!
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08.03.2025 20:12 Ответить
**********...
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08.03.2025 18:17 Ответить
Це "свято" свого часу було започатковано з мітингу курвів (повій) проти закриття борделів поліцією. А потім підтримане Клагою Цеткін і Гозою Люксембуг. А далі уведено більшовиками у ранг державного. Так усіх жінок прирівняли до курвів...
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08.03.2025 18:18 Ответить
https://x.com/gnapw

Поки ви тут під ракетами святкуєте 8 березня, там людям доводиться вчити іноземну мову! Уявляєте як це важко. Особливо коли голосували за Зеленського.
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08.03.2025 18:52 Ответить
Не святкую жодних совєцьких свят. Цього не робили мої батьки і такого глуму з себе на старість робити не маю наміру. Свята мають виникати спонтанно, або в результаті досягнення успіху в якійсь справі яка потребувала довготривалих зусиль. Настрій у мене зараз ну геть не святковий враховуючи поточні новини. А тут "зельониє" кажуть "святкуй" бо сьогодні "жєнскій дєнь"! Ідіть ви в дупу! З 2000 року утримував пять жінок, а після смерті моє матері утримую чотирьох. У мене кожний день "жіночий"!
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08.03.2025 18:55 Ответить
Ти свій день народження відміни, ато раптом якийсь кацап в цей день теж святкує. А ще -недихай, бо раптом це повітря кацап вдихав а вітер до тебе пригнав.
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08.03.2025 19:44 Ответить
Нє... Дні народження і Новий рік це святе. Я державі нічим не зобовязаний, живу у внутрішній еміграції з 2008 року. Я люблю свою країну, але державу як інститут з усіма її "забаганками" зневажаю.
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08.03.2025 21:43 Ответить
Якої нахрен боротьби за якісь права. 8 березня, просто міжнародний жіночий день, без буд-якого політичного підтексту.
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08.03.2025 19:41 Ответить
Бидло жере з корита комбікорм з совковим лайном, аж давиться... Не вдавися, БИДЛО кончене!
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08.03.2025 20:13 Ответить
Хоч не з 23 лютого чи 9 травня - вже прогрес для контужених совком.
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08.03.2025 21:19 Ответить
Патужна. Когда повестки им выдадут в качестве поздравления? 😎
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08.03.2025 21:35 Ответить
Не знав, що 8 марта день прастітуток Рози Люксембург та Клари Цеткін перейменували в день захисту прав жінок... А коли буде свято - День захисту прав чоловіків ?
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08.03.2025 22:57 Ответить
так, зверніться з таким запитом у свою держдуру.
примелькалася вже купка з московицького "мужского движения" у буденівках та з парашутами, цілий день ретельно виконує завдання партії
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09.03.2025 02:08 Ответить
 
 