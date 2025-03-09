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Новости Видео Атака дронов на НПЗ в Рязанской области РФ
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Россияне заявляют об атаке беспилотников на рязанский НПЗ, раздались взрывы. ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 9 марта, в Рязанской области РФ раздавались взрывы. Россияне заявляют о якобы атаке дронов на местный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщают российские власти и Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Местные Telegram-каналы пишут, что жители Рязани слышали несколько взрывов над городом в районе НПЗ .

Губернатор Рязанской области Петр Малков заявил, что средства противовоздушной обороны "над территорией Рязани уничтожили БПЛА".

Российский чиновник утверждает, что якобы "пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали".

Читайте также: В Ленинградской области дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России

Автор: 

взрыв (6721) НПЗ (238) россия (95326) дроны (3834) Удары по РФ (260)


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Топ комментарии
+12
Вогнями та феєрверками відсвяткувала немита Рязань народини Тараса Шевченка. Звикайте до впливу європейської культури, козломорді.
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09.03.2025 03:39
+8
в цьому році це вже четверта атака по Рязанському НПЗ.
Рязанський НПЗ - один з двох, який забезпечує паливом всю москву по прямому продуктопроводу ОАО "Рязаньтранснєфтєпродукт" через https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B020'34.0%22N+37%C2%B034'27.8%22E/@55.3428365,37.5724193,1593m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d55.3427778!4d37.5743889?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIxOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D НПС\наливну станцію "Новосьолки", яка знаходиться на трасі федерального значення А-107 "московське мале кільце" на відстані 35-50 км від москви. Вздовж цієї траси навколо москви проходить продуктопровід ОАО "Мостранснєфтєпродукт", через який постачається паливо на московські АЗС та аеропорти. Недалеко від НПС "Новосьолки" у 30 км на схід на цьому кільцевому продуктопроводі знаходиться https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B029'33.8%22N+37%C2%B059'55.5%22E/@55.4927297,37.9780976,3174m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d55.4927222!4d37.99875?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIxOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ЛПДС "Володарская", яка качає нафту на МНПЗ у Капотні. Одночасне ураження цих двох перекачуючих станцій призведе до транспортного колапсу всієї московської агломерації.
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09.03.2025 04:26
+6
не пройшло і двох тижнів. Періодичність гарна.
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09.03.2025 04:22
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Неначе запустили ті хто знімають і чекають коли долетить.
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09.03.2025 02:28 Ответить
Вогнями та феєрверками відсвяткувала немита Рязань народини Тараса Шевченка. Звикайте до впливу європейської культури, козломорді.
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09.03.2025 03:39 Ответить
не пройшло і двох тижнів. Періодичність гарна.
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09.03.2025 04:22 Ответить
в цьому році це вже четверта атака по Рязанському НПЗ.
Рязанський НПЗ - один з двох, який забезпечує паливом всю москву по прямому продуктопроводу ОАО "Рязаньтранснєфтєпродукт" через https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B020'34.0%22N+37%C2%B034'27.8%22E/@55.3428365,37.5724193,1593m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d55.3427778!4d37.5743889?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIxOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D НПС\наливну станцію "Новосьолки", яка знаходиться на трасі федерального значення А-107 "московське мале кільце" на відстані 35-50 км від москви. Вздовж цієї траси навколо москви проходить продуктопровід ОАО "Мостранснєфтєпродукт", через який постачається паливо на московські АЗС та аеропорти. Недалеко від НПС "Новосьолки" у 30 км на схід на цьому кільцевому продуктопроводі знаходиться https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B029'33.8%22N+37%C2%B059'55.5%22E/@55.4927297,37.9780976,3174m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d55.4927222!4d37.99875?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIxOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ЛПДС "Володарская", яка качає нафту на МНПЗ у Капотні. Одночасне ураження цих двох перекачуючих станцій призведе до транспортного колапсу всієї московської агломерації.
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09.03.2025 04:26 Ответить
брешуть кацапи, то вибухає всім відомий "рязанскій сахарок"
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09.03.2025 06:49 Ответить
Ми увесь час війни в обороні. Ми ще навіть не починали атакувати *********! Ну от нічим! Наші удари ще дуже слабкі. Але ми над цим працюємо. Сподіваюсь ми помстимося вурдалакам...
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09.03.2025 07:05 Ответить
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09.03.2025 07:26 Ответить
Мало.
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09.03.2025 07:46 Ответить
Рыжий еще не поставил Вовычу пэтриоты?
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09.03.2025 07:51 Ответить
 
 