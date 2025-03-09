Россияне заявляют об атаке беспилотников на рязанский НПЗ, раздались взрывы. ВИДЕО
В ночь на воскресенье, 9 марта, в Рязанской области РФ раздавались взрывы. Россияне заявляют о якобы атаке дронов на местный нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщают российские власти и Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Местные Telegram-каналы пишут, что жители Рязани слышали несколько взрывов над городом в районе НПЗ .
Губернатор Рязанской области Петр Малков заявил, что средства противовоздушной обороны "над территорией Рязани уничтожили БПЛА".
Российский чиновник утверждает, что якобы "пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали".
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Рязанський НПЗ - один з двох, який забезпечує паливом всю москву по прямому продуктопроводу ОАО "Рязаньтранснєфтєпродукт" через https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B020'34.0%22N+37%C2%B034'27.8%22E/@55.3428365,37.5724193,1593m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d55.3427778!4d37.5743889?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIxOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D НПС\наливну станцію "Новосьолки", яка знаходиться на трасі федерального значення А-107 "московське мале кільце" на відстані 35-50 км від москви. Вздовж цієї траси навколо москви проходить продуктопровід ОАО "Мостранснєфтєпродукт", через який постачається паливо на московські АЗС та аеропорти. Недалеко від НПС "Новосьолки" у 30 км на схід на цьому кільцевому продуктопроводі знаходиться https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B029'33.8%22N+37%C2%B059'55.5%22E/@55.4927297,37.9780976,3174m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d55.4927222!4d37.99875?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIxOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ЛПДС "Володарская", яка качає нафту на МНПЗ у Капотні. Одночасне ураження цих двох перекачуючих станцій призведе до транспортного колапсу всієї московської агломерації.