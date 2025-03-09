Россияне заявляют об атаке беспилотников на рязанский НПЗ, раздались взрывы. ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 9 марта, в Рязанской области РФ раздавались взрывы. Россияне заявляют о якобы атаке дронов на местный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщают российские власти и Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Местные Telegram-каналы пишут, что жители Рязани слышали несколько взрывов над городом в районе НПЗ .

Губернатор Рязанской области Петр Малков заявил, что средства противовоздушной обороны "над территорией Рязани уничтожили БПЛА".

Российский чиновник утверждает, что якобы "пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали".

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