Наши десантники нанесли ракетные и артиллерийские удары по оккупантам на подступах к Судже, что на Курщине. ВИДЕО
На Курщине, сводные диверсионно-штурмовые группы противника хотели переместиться по ветке газопровода. Оккупанты пытались закрепиться в окрестностях города Суджа.
Противника обнаружили наши десантники: по россиянам были нанесены ракетные и артиллерийские удары, также их атаковали дронами. Потери противника - немалые, передает Цензор.НЕТ.
Кроме россиян также войска КНДР участвуют в наступлении, но несут тоже большие потери. Российские Z-блогеры возмущаются в соцсети: ведь только из-за отсутствия вентиляции в трубе газопровода часть штурмовиков просто задохнулась.
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показать весь комментарий09.03.2025 09:39
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щурів - кацапів із газової труби 👍🏼👍🏼👍🏼