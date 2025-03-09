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Новости Видео Ситуация на фронте Уничтожение российских оккупантов
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Наши десантники нанесли ракетные и артиллерийские удары по оккупантам на подступах к Судже, что на Курщине. ВИДЕО

На Курщине, сводные диверсионно-штурмовые группы противника хотели переместиться по ветке газопровода. Оккупанты пытались закрепиться в окрестностях города Суджа.

Противника обнаружили наши десантники: по россиянам были нанесены ракетные и артиллерийские удары, также их атаковали дронами. Потери противника - немалые, передает Цензор.НЕТ.

Кроме россиян также войска КНДР участвуют в наступлении, но несут тоже большие потери. Российские Z-блогеры возмущаются в соцсети: ведь только из-за отсутствия вентиляции в трубе газопровода часть штурмовиков просто задохнулась.

оккупант

оккупант

Также смотрите: Бойцы 4-го батальона Сила Свободы НГУ "Рубіж" взяли в плен двух оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19011) штурм (513) Десантно-штурмовые войска (217) Курск (1072) Суджа (45)


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Топ комментарии
+8
Кацапы и крысы это один вид животных правда надо признать, что крысы гораздо умней.
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09.03.2025 09:42
+6
до 2 сотен там говорят было пускай +-50 ******** до 150 -200х это тоже зер гуд)
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09.03.2025 09:54
+3
по трубам? ніколи цього не було і от, знову.
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09.03.2025 09:39
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Те як рашисти уміло лазять по газовим і каналізаційним трубам до нас в тил ще одна причина чому ми повинні демонтувати всі газо-нафто і водопроводи які ведуть з Підоросії в Україну. НВже не здивуюсь коли побачу що рашисти по нафтопроводу дружба разом з нафтою пливуть на закарпаття і там вилізуть. Європа також повинна демонтувати всі північні потоки. А то вони ніяк не зрозуміють чому стільки кацапів і мігрантів в Європі
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09.03.2025 09:22 Ответить
суперсуса пересмотрели кацапчеги)
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09.03.2025 09:38 Ответить
по трубам? ніколи цього не було і от, знову.
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09.03.2025 09:39 Ответить
Кацапы и крысы это один вид животных правда надо признать, что крысы гораздо умней.
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09.03.2025 09:42 Ответить
до 2 сотен там говорят было пускай +-50 ******** до 150 -200х это тоже зер гуд)
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09.03.2025 09:54 Ответить
Нашим воінам щира подяка за те , як вони вміло трощили
щурів - кацапів із газової труби 👍🏼👍🏼👍🏼
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09.03.2025 11:27 Ответить
Останнє фото - фейкове
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09.03.2025 12:53 Ответить
 
 