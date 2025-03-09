Четыре свиньи грызут останки российских захватчиков. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой одичавшие свиньи грызут тела ликвидированных оккупантов и толкутся вокруг них.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана с помощью беспилотника.

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