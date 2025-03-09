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Четыре свиньи грызут останки российских захватчиков. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой одичавшие свиньи грызут тела ликвидированных оккупантов и толкутся вокруг них.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана с помощью беспилотника.

Смотрите: Наши десантники нанесли ракетные и артиллерийские удары по оккупантам на подступах к Судже на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19011) ликвидация (3465) защита животных (79)


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Топ комментарии
+13
"автомеханіки" розбирають білу ладу на запчастини ....
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09.03.2025 10:10
+5
Лячноі свинину на ярмарку купувати. Яловичина та бараніна безпечнійше
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09.03.2025 10:04
+4
Фууууу!!! Ці свині законтачені.
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09.03.2025 10:08
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Лячноі свинину на ярмарку купувати. Яловичина та бараніна безпечнійше
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09.03.2025 10:04 Ответить
а коли зробиш з неї котлетку та покладеш гарячою на тарілочку ?

гарячий кацап під шкуринкою !

ото ж !

.
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09.03.2025 11:10 Ответить
Фууууу!!! Ці свині законтачені.
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09.03.2025 10:08 Ответить
"автомеханіки" розбирають білу ладу на запчастини ....
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09.03.2025 10:10 Ответить
Хорошо , что я мясо не ем …🤢🤮🤣
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09.03.2025 10:11 Ответить
Свинина тепер буде отруйна.
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09.03.2025 10:12 Ответить
а то ви раніше не знали, що свині їдять не дієтичні продукти, а гівно та падло.

.
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09.03.2025 11:12 Ответить
Свині якраз дуже охайні тварини. Вони ніколи не серуть там, де сплять.
А їдять вони те, чим їх кормлять хазяї. Який хазяїн така в нього і свиня.
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09.03.2025 11:21 Ответить
І нє узнаіт дарагая кто сажрал іво канєц.
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09.03.2025 10:12 Ответить
Кругообіг свиней у природі)
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09.03.2025 10:16 Ответить
Отак і виросте нова порода - свині-людожери... Ужоснах!
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09.03.2025 10:18 Ответить

https://t4.com.ua/science/uchenyj-zayavyv-shho-homo-sapiens-ye-gibrydom-svyni-ta-shympanze/ Учений заявив, що Homo sapiens є гібридом свині та шимпанзе: як це можливо
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09.03.2025 12:50 Ответить
А що тобі не подобається?
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09.03.2025 10:31 Ответить
Там і наші тіла валяються, а свині й у апельсинах погано розуміються, у шевронах тим паче.
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17.03.2025 18:22 Ответить
а навіщо задавати дурні питання?
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09.03.2025 10:34 Ответить
Вони там мабуть ще й кохаються
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09.03.2025 10:28 Ответить
Як впадеш ти мертвий, на чужому полі, не прийдуть з кацапії йолкі і бєрьозкі, будуть рвати свині, догризуть собаки, зазвичай така от, доля у свинособаки...
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09.03.2025 10:28 Ответить
хоч би не отруїлись
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09.03.2025 10:34 Ответить
Ну чому так образливо - свині? Милі свинки вийшли попоїсти....
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09.03.2025 10:35 Ответить
Нічо так свині, сала на три пальці нагуляли. Ще пару місяців і можна буде колоти.
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09.03.2025 10:43 Ответить
дуже цікава істина:

https://www.youtube.com/watch?v=2gGtd6ucAP4 Труп москаля (Кліп)
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09.03.2025 11:10 Ответить
Чотири воли свині пасу я
У зеленому гайочку...
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09.03.2025 11:19 Ответить
Чи можуть ЗСУ цей досвід маштабувати?)
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09.03.2025 14:17 Ответить
Сирський, а шо з нашими тілами? чи ми всіх забираємо?
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09.03.2025 14:29 Ответить
накабздон затягнуть свинками))
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09.03.2025 15:10 Ответить
СвиноParty - пожруть, ********* - вечірка вдалась.
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09.03.2025 18:40 Ответить
Война во всей своей "красе". Не думал, что увижу это все в своей жизни в своей стране...будь проклята расея на веки вечные!
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09.03.2025 20:12 Ответить
СВОих ниии бросаем
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10.03.2025 12:32 Ответить
 
 