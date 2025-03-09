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Четыре свиньи грызут останки российских захватчиков. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой одичавшие свиньи грызут тела ликвидированных оккупантов и толкутся вокруг них.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана с помощью беспилотника.
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+13 Luk Viktor
показать весь комментарий09.03.2025 10:10
+5 Старый зольдат
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+4 stanis nasvaiko
показать весь комментарий09.03.2025 10:08
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гарячий кацап під шкуринкою !
ото ж !
.
.
А їдять вони те, чим їх кормлять хазяї. Який хазяїн така в нього і свиня.
https://t4.com.ua/science/uchenyj-zayavyv-shho-homo-sapiens-ye-gibrydom-svyni-ta-shympanze/ Учений заявив, що Homo sapiens є гібридом свині та шимпанзе: як це можливо
https://www.youtube.com/watch?v=2gGtd6ucAP4 Труп москаля (Кліп)
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