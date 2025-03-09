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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Бойцы Нацполиции показали, как две собаки грызут тело российского солдата в Торецке Донецкой области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое брошенных собак грызут тело российского солдата в Торецке Донецкой области. Это показали бойцы сводной бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник снял как собаки грызут тело ликвидированного оккупанта на поле боя.

Смотрите: Четыре свиньи грызут останки российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19011) ликвидация (3465) Нацполиция (16418) защита животных (79) Донецкая область (9482) Торецк (420) Бахмутский район (320)


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Топ комментарии
+3
Смачного
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09.03.2025 11:05
+2
Всю філейну частину відгризли у дохлого цапа.
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09.03.2025 11:05
+2
Це насправді нормально у дикій природі. Навіть в кіно про Африку показували як якась тварина помре, то її майже одразу з'їдають до кісток.
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09.03.2025 11:08
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Смачного
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09.03.2025 11:05 Ответить
Всю філейну частину відгризли у дохлого цапа.
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09.03.2025 11:05 Ответить
Це насправді нормально у дикій природі. Навіть в кіно про Африку показували як якась тварина помре, то її майже одразу з'їдають до кісток.
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09.03.2025 11:08 Ответить
дуже цікава істина:

https://www.youtube.com/watch?v=2gGtd6ucAP4 Труп москаля (Кліп)
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09.03.2025 11:09 Ответить
Це хороша і єдина вірна угода з кацапами.
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09.03.2025 12:21 Ответить
Кормілєц.
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09.03.2025 13:11 Ответить
Шторпають? Може шарпають? В Кієвє українську розуміють?
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09.03.2025 13:34 Ответить
Собачки, кажется, ссорятся, а зря: трупов на всех хватит
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09.03.2025 13:47 Ответить
А навіщо песики зі збоченця штані стягли?
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09.03.2025 14:09 Ответить
...погано, що неживий- не в1дчувае...)) накабздон затягнуть песиками..))
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09.03.2025 15:08 Ответить
 
 