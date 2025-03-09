Бойцы Нацполиции показали, как две собаки грызут тело российского солдата в Торецке Донецкой области. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой двое брошенных собак грызут тело российского солдата в Торецке Донецкой области. Это показали бойцы сводной бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник снял как собаки грызут тело ликвидированного оккупанта на поле боя.
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