Бойцы Нацполиции показали, как две собаки грызут тело российского солдата в Торецке Донецкой области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое брошенных собак грызут тело российского солдата в Торецке Донецкой области. Это показали бойцы сводной бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник снял как собаки грызут тело ликвидированного оккупанта на поле боя.

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