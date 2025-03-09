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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Дрон-камикадзе загонял до смерти российского захватчика в поле. ВИДЕО

Операторы всего за минуту ликвидировали оккупанта ударом дрона-камикадзе. Россиянин пытался полем убежать от атаки беспилотника, однако тщетно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите: Бойцы Нацполиции показали, как две собаки грызут тело российского солдата в Торецке Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19011) ликвидация (3465)


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Топ комментарии
+9
Подох втомлений.
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09.03.2025 13:05
+8
Ах, да, чуть не забув. І все це заради справедливого миру
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09.03.2025 13:08
+7
Нада писати по соврємьонному, по модному сьогодні тренду. Наприклад, дрон уклав угоду з зеленим чоловічком.
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09.03.2025 13:07
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Подох втомлений.
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09.03.2025 13:05 Ответить
Втомлений ******,як каже пан Мадяр..
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09.03.2025 13:16 Ответить
Нада писати по соврємьонному, по модному сьогодні тренду. Наприклад, дрон уклав угоду з зеленим чоловічком.
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09.03.2025 13:07 Ответить
Ах, да, чуть не забув. І все це заради справедливого миру
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09.03.2025 13:08 Ответить
.... примусова угода була укладена!
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09.03.2025 18:27 Ответить
Цікаво інше. Що воно робить у полі один ? Це їх такі м'ясні штурми ? Тоді питання. А де м'ясо ? І зброя де ?
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09.03.2025 13:15 Ответить
Мясо залишилось для здичавілих поросяток,а зброю викинув,бо бігав довго..У дроноря був час і надхнення..
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09.03.2025 13:22 Ответить
Тю, ноунейма якогось заганяли. Якби ж це був дарагой ******** ********овіч ***** - можна було б так ганяти хоч цілий день, позмінно
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09.03.2025 13:16 Ответить
Дєніс, диявол, - це гундяєв чи путлєр?
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09.03.2025 14:26 Ответить
Там ще один марафонець фінішував... Мають мету - добігти до цього місця і сдохнути...
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09.03.2025 14:04 Ответить
Кацапня іпаше по енергетичний інфраструктурі, а ми за якимсь орком ганяємось і довольні...
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09.03.2025 14:26 Ответить
Грицько,
я буду набагато більше задоволений, якщо Сили оборони України зможуть за добу ліквідовувати не менше 3 000 орків.
Захват територій і просування здійснюють орки-піхотинці.
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09.03.2025 14:31 Ответить
Я тільки ЗА!
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09.03.2025 16:14 Ответить
В степах України (с)
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09.03.2025 14:41 Ответить
погано..) накабздон таких смердючих\мокрих садовить у проходах (зал зайнятий пахучими\обгризеними) )))
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09.03.2025 14:57 Ответить
 
 