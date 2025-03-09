Дрон-камикадзе загонял до смерти российского захватчика в поле. ВИДЕО
Операторы всего за минуту ликвидировали оккупанта ударом дрона-камикадзе. Россиянин пытался полем убежать от атаки беспилотника, однако тщетно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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+9 Izira
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я буду набагато більше задоволений, якщо Сили оборони України зможуть за добу ліквідовувати не менше 3 000 орків.
Захват територій і просування здійснюють орки-піхотинці.