Дрон-камикадзе загонял до смерти российского захватчика в поле. ВИДЕО

Операторы всего за минуту ликвидировали оккупанта ударом дрона-камикадзе. Россиянин пытался полем убежать от атаки беспилотника, однако тщетно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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