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Наш беспилотный материнский морской дрон запускает малогабаритный дрон для атаки газодобывающей платформы. ВИДЕО

В российских пабликах появилось видео, на котором зафиксировано, как украинский морской дрон-носитель "Магура-Веном" запускает малогабаритный дрон для атаки на захваченную врагом газодобывающую платформу в акватории Черного моря.

Это подтверждает, что украинские инженеры успешно создали большой морской беспилотник, способный транспортировать и запускать ударные дроны для выполнения боевых задач.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

сообщение

Смотрите: Бойцы Нацгвардии атаковали 5 оккупантов, которые не успели добежать до своих позиций под Северском. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19011) Черное море (1472) уничтожение (6811) морской дрон (45)


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Вот так понемногу фантастика воплощается в жизни.
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09.03.2025 13:26 Ответить
Фантасти, це ******* Нострадамуси. )
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09.03.2025 14:01 Ответить
Война роботов все ближе и ближе. И вот тут опять встает вопрос смысла тратить дурные деньги на турецкие корветы. Сколько дней они проживут в условиях современной войны в лужах Черного и Азовского морей? Или судьба пи@арских корыт ничему не научила? Очередные деньги на ветер и пиар.
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09.03.2025 14:14 Ответить
Маленькі ударні дрони не можуть вести обстріл цілей за тисячі кілометрів, як це робить російський Адмірал Григорович чи Адмірал Ессен. Великі кораблі виконують свої завдання, якщо вони прикриті один одним і ппо. А росіян немає повноцінного АУГ, якщо б вони були, нам треба було б щоб потопити одне корито використовувати сотні Магур в одній операції і то не факт, що вони допливли б до цілі. У великого флота свої завдання, і якщо це повноцінний флот, це по сей день грізна сила.
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09.03.2025 16:46 Ответить
А зачем именно БЭКами? Лужи обоих морей полностью простреливаются вдоль и поперек противокорабельными КР. И смысл держать корабли на стоянках и выводить их из бухт только для стрельб ракетами? Ракетами можно бить и с наземных установок или с самолётов.
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09.03.2025 16:54 Ответить
Теоретично так, ви праві. Але по перше у нас не залишилось ПКР, ми виграли фактично війну на морі Магурами. А сенс у великих коритах в тому, коли треба гм... представити свої інтереси в іншому регіоні. Якщо є бажання втопити пару ворожіх кораблів в Тартусі, перекрити якийсь пролив, Керченський скажімо. Доставити військовий вантаж. Ну але основна ціль флоту це швидкий удар з близької відстані дешевими ракетами по містам і базам узбережжя.
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09.03.2025 18:00 Ответить
Но я и говорю - тут нет другого подобного региона. И нам сейчас будет долго не до выходов в океан. И ситуация а ПКР у рашиков совсем не такая. А для ударов ракетами в Черном и Азовском морях с головой хватит скоростных ракетных катеров и наземных пусковых.
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09.03.2025 18:12 Ответить
 
 