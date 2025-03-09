Наш беспилотный материнский морской дрон запускает малогабаритный дрон для атаки газодобывающей платформы. ВИДЕО

В российских пабликах появилось видео, на котором зафиксировано, как украинский морской дрон-носитель "Магура-Веном" запускает малогабаритный дрон для атаки на захваченную врагом газодобывающую платформу в акватории Черного моря.

Это подтверждает, что украинские инженеры успешно создали большой морской беспилотник, способный транспортировать и запускать ударные дроны для выполнения боевых задач.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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