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Бойцы Нацгвардии атаковали 5 оккупантов, которые не успели добежать до своих позиций под Северском. ВИДЕО
Бойцы 4-го батальона Сила Свободы Национальной гвардии Украины "Рубеж" атаковали дроном-камикадзе пятерых российских захватчиков. Практически добежав до своих позиций, группа оккупантов была ликвидирована под Северском в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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