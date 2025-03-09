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Бойцы Нацгвардии атаковали 5 оккупантов, которые не успели добежать до своих позиций под Северском. ВИДЕО

Бойцы 4-го батальона Сила Свободы Национальной гвардии Украины "Рубеж" атаковали дроном-камикадзе пятерых российских захватчиков. Практически добежав до своих позиций, группа оккупантов была ликвидирована под Северском в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Четыре свиньи кромсают останки российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19011) Донецкая область (9482) Национальная гвардия (2104) Бахмутский район (320) Северск (68)


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Топ комментарии
+11
страйк
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09.03.2025 12:39
+10
Оце результат! "Одним махом п*ятьох кацапів побивахом" (с)
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09.03.2025 12:39
+8
Оператор четко подловил "момент кучности".)
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09.03.2025 12:57
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Оце результат! "Одним махом п*ятьох кацапів побивахом" (с)
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09.03.2025 12:39 Ответить
страйк
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09.03.2025 12:39 Ответить
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09.03.2025 12:40 Ответить
Оператор четко подловил "момент кучности".)
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09.03.2025 12:57 Ответить
счет 3-2 или 2-3?
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09.03.2025 12:58 Ответить
К этим нЕлюдям нет ни жалости, ни сострадания, хочется, чтобы они все, от мала до велика, подохли и чем раньше, тем лучше.
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09.03.2025 13:20 Ответить
,,Наряд на концерт кабздона внєочєрєди"
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09.03.2025 13:24 Ответить
-Сизсрань, сиктивкар, йоршкал-ола, сараньськ, зажопьє !!!
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09.03.2025 13:25 Ответить
З торбами бігли, мабуть на потяг...
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09.03.2025 14:06 Ответить
ця фпв вразила в 15 разів більше кацапів ніж середньостатистична
завдяки таким і тримається статистика
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09.03.2025 14:18 Ответить
Попалі)
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09.03.2025 14:20 Ответить
у накабздон посадять поруч, дружненько))
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09.03.2025 15:00 Ответить
 
 