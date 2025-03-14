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Новости Видео Война Дроны против оккупантов
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Боеприпасы, которые оккупант нес в заплечном мешке, взрываются после удара украинского дрона. ВИДЕО

Операторы дронов 63-й бригады уничтожили оккупанта, который нес в заплечном мешке боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа украинских воинов и момент детонации боеприпасов.

"Эпический подрыв кацапа, который нес на себе БК - от него не осталось даже мокрого места. И не менее эффектное уничтожение вражеского склада боеприпасов, куда не дошел этот оккупант. Россияне решили хранить снаряды в яме посреди поля, даже не замаскировав ее. Пилоты ББС 63 бригады поблагодарили за такую щедрость", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Россиянин вылетает из колодца и поднимается высоко в небо после сбрасывания боеприпаса с украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19079) боеприпасы (2331) взрыв (6727) война (1366) логистика (28) 63 ОМБр (98)


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Топ комментарии
+11
оператор дрона повертає здивовану голову і питає:
- миколо, ти чим дрон зарядив?
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14.03.2025 14:08
+7
Згорів на роботі
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14.03.2025 13:56
+7
Не залишилося мокрого місця. Так можєт ево і нє била?? На нєт і бєлай Лади нєт.
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14.03.2025 13:56
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Норм - шоб другии раз до нього не вертатись
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14.03.2025 13:55 Ответить
Згорів на роботі
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14.03.2025 13:56 Ответить
Не залишилося мокрого місця. Так можєт ево і нє била?? На нєт і бєлай Лади нєт.
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14.03.2025 13:56 Ответить
оператор дрона повертає здивовану голову і питає:
- миколо, ти чим дрон зарядив?
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14.03.2025 14:08 Ответить
Карабєйнік хрєнов! Саме так виглядає п..издець до накабздону!!!)))
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14.03.2025 14:08 Ответить
В идеале хорошо бы он успел забежать с горящим рюкзаком в свой блиндаж забитый пятаками, но и так неплохо.
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14.03.2025 14:08 Ответить
шайгугерасимав где ОСЛИ?
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14.03.2025 14:14 Ответить
Як де? Один вже догарає
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14.03.2025 14:20 Ответить
"Вишел на позіцию, і всьо" (ввх) -- зник! І нема кому мільйон виплачувать!
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14.03.2025 14:22 Ответить
Тіко не пойняв, де ж подівся кацап?
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14.03.2025 14:40 Ответить
Перейшов в атомно-газовий стан.
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14.03.2025 14:41 Ответить
Такие классные footage'и можно продавать в Hollywood
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14.03.2025 19:52 Ответить
 
 