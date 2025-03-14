Боеприпасы, которые оккупант нес в заплечном мешке, взрываются после удара украинского дрона. ВИДЕО

Операторы дронов 63-й бригады уничтожили оккупанта, который нес в заплечном мешке боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа украинских воинов и момент детонации боеприпасов.

"Эпический подрыв кацапа, который нес на себе БК - от него не осталось даже мокрого места. И не менее эффектное уничтожение вражеского склада боеприпасов, куда не дошел этот оккупант. Россияне решили хранить снаряды в яме посреди поля, даже не замаскировав ее. Пилоты ББС 63 бригады поблагодарили за такую щедрость", - говорится в комментарии к видео.

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