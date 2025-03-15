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Оккупанты попали под атаку дронов-камикадзе, при попытке штурма наших позиций на самокатах. ВИДЕО

Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов специального назначения сняли очередной штурм оккупантов, однако на этот раз они были на самокатах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские захватчики попали под атаку дронов-камикадзе.

Смотрите также: Бойцы бригады "Хищник" с помощью сбрасывания боеприпаса с дрона ликвидировали оккупанта. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19079) ликвидация (3492)


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Топ комментарии
+24
по полях да на самокатах. *********** (с)
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15.03.2025 11:55
+12
Вони ці самокати вкрали, для кацапа неможливо кинути крадене. Така прошивка генетична.
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15.03.2025 12:21
+5
колись по молодості заїхала на Днепр 10, без коляскі на скошенне поле , Матінка рідна ...на все житт'я запам'ятала ...але втрималася ...а ці може ніколи, оренного поля не бачили ?
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15.03.2025 13:02
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по полях да на самокатах. *********** (с)
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15.03.2025 11:55 Ответить
Навіть дебіл би кинув самокат в такий ситуації. Цих після війни на досліди треба, я не впевнена, що їх мозок і загалом нервова система працює, як у людей. Або вони вкрай угашені якимось солями.
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15.03.2025 12:15 Ответить
Цікаві досліди
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15.03.2025 21:05 Ответить
Ну зачем сразу дебилы? Просто очень креативные ребята! То машинки для гольфа, то мотоциклы, то ослы, теперь вот самокатики в ход пошли. Ждём продолжения. Остались воздушные шарики, как у Винни!
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15.03.2025 20:50 Ответить
Ти забув бойові колісниці... Крім коней, на Близькому Сході у них запрягали і якісь гібриди двох видів ослів. Вони були великі й витривалі - тому дуже цінилися у тамтешніх народів...
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16.03.2025 07:14 Ответить
Кацап-довбойоп level100.
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15.03.2025 12:03 Ответить
Вони угашені здається наглухо, до останнього самокат не кидають і не користуються ним, тупо валять вперед і волокуть за собою.
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15.03.2025 12:13 Ответить
Вони ці самокати вкрали, для кацапа неможливо кинути крадене. Така прошивка генетична.
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15.03.2025 12:21 Ответить
бо якщо втратять. то на гауптвахту посадять
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15.03.2025 21:06 Ответить
Шкода що не заміновані.
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15.03.2025 12:25 Ответить
колись по молодості заїхала на Днепр 10, без коляскі на скошенне поле , Матінка рідна ...на все житт'я запам'ятала ...але втрималася ...а ці може ніколи, оренного поля не бачили ?
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15.03.2025 13:02 Ответить
монголоїди на самокатах... Чингісхан в саркофазі місця не знаходить від люті
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15.03.2025 13:12 Ответить
Самокати -дорого для одноразових.Тре було їм роликові ковзани видати
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15.03.2025 13:14 Ответить
Краще стандартні для фігурного ковзання, біленьки. Все рівно вони пі..ари.
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15.03.2025 13:27 Ответить
На ослах було би розумніше. Все-таки, одна голова добре, а дві краще.
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15.03.2025 14:59 Ответить
🤣
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15.03.2025 16:45 Ответить
 
 