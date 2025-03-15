Оккупанты попали под атаку дронов-камикадзе, при попытке штурма наших позиций на самокатах. ВИДЕО

Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов специального назначения сняли очередной штурм оккупантов, однако на этот раз они были на самокатах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские захватчики попали под атаку дронов-камикадзе.

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