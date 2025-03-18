Бойцы 5 ОШБр на Покровском направлении уничтожили вражескую пехоту точными сбросами боеприпасов. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Покровском направлении уничтожили вражескую пехоту точными сбросами боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.
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За чим їх, прутін-******, послало в Мирну Україну, те вони і отримали від Українців!
Смерть московітам та їх ригоАНАЛАМ з помічниками!