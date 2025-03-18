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Бойцы 5 ОШБр на Покровском направлении уничтожили вражескую пехоту точными сбросами боеприпасов. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Покровском направлении уничтожили вражескую пехоту точными сбросами боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

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Автор: 

армия РФ (19143) ликвидация (3517) 5 ОШБр (93)


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Слава ЗСУ!
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18.03.2025 20:38 Ответить
Покарання московітам, прийшло від України!
За чим їх, прутін-******, послало в Мирну Україну, те вони і отримали від Українців!
Смерть московітам та їх ригоАНАЛАМ з помічниками!
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18.03.2025 20:57 Ответить
 
 