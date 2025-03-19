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Двое оккупантов исчезают в огне после прилета в Торецке. ВИДЕО

Двое оккупантов исчезли в огне после прилета мощного боеприпаса в Торецке Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован момент взрыва, сделана с помощью украинского беспилотника.

"Оккупанты попадают в эпицентр мощного взрыва в Торецке Донецкой области. Кадры аэроразведки тактической группы "Афина" Международного легиона ГУР МО Украины", - отмечается в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (19143) война (1369) уничтожение (6878) Донецкая область (9582) артиллерия (631) Торецк (441) ГУР (421) Бахмутский район (359)


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Топ комментарии
+5
щасливчики...файно пішли...
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19.03.2025 12:24
+4
Добре , що хоч люди не пострадали !
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19.03.2025 13:01
+4
Так мають виглядати перемовини з ворогом
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19.03.2025 13:07
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щасливчики...файно пішли...
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19.03.2025 12:24 Ответить
Добре , що хоч люди не пострадали !
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19.03.2025 13:01 Ответить
Фокус із яскравим зникненням.
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19.03.2025 12:27 Ответить
Коперфілд занервував.
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19.03.2025 12:29 Ответить
Нервово палить десь обабіч
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19.03.2025 12:43 Ответить
що це могло бути ? тільки не треба жарти про сгорівші дупи, я серйозно
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19.03.2025 12:45 Ответить
Мабудь міна...
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19.03.2025 13:10 Ответить
Написали, що приліт потужного **********... Можливо і кацапський каб не долетів куди хотів та впав куди треба...
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19.03.2025 16:54 Ответить
Здається мені, панове, що коли ЗСУ палять кацапських пі*арів, це вже "ГАлубой АгАнек"
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19.03.2025 12:52 Ответить
Розклало на молекули гімна...
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19.03.2025 12:54 Ответить
Так мають виглядати перемовини з ворогом
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19.03.2025 13:07 Ответить
І чим же ж їх ропорошили на молекули? Мабуть - занадто заряду, ні, і просто за ощадливе ставлення, щоб вистачило на більшість кацапів
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19.03.2025 13:12 Ответить
ого, мабуть підори дуже заряджені йшли. Тягнули БК, може ТМки, але у чортів в аду вже був готовий казан для них
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19.03.2025 13:25 Ответить
Щось гарно сдетонюрило...
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19.03.2025 14:20 Ответить
Мабуть трохи підгоріли, але їх "аднапалчане" з кетчупом з'їдять.
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20.03.2025 00:11 Ответить
 
 