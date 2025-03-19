Двое оккупантов исчезают в огне после прилета в Торецке. ВИДЕО
Двое оккупантов исчезли в огне после прилета мощного боеприпаса в Торецке Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован момент взрыва, сделана с помощью украинского беспилотника.
"Оккупанты попадают в эпицентр мощного взрыва в Торецке Донецкой области. Кадры аэроразведки тактической группы "Афина" Международного легиона ГУР МО Украины", - отмечается в комментарии к видео.
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