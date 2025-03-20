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"Птахи Мадяра" за два дня поразили 267 вражеских уникальных целей, в том числе - 115 оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Операторы 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" показали подборку поражений живой силы и техники россиян обычными FPV-дронами и дронами на оптоволокне. За два дня бойцы "Птахів Мадяра" поразили 267 уникальных вражеских целей, в том числе - 115 оккупантов в Донецкой области.

Среди техники были уничтожены несколько танков, 2 САУ, 3 прицепные пушки и много другой техники россиян, сообщает Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: 5 из 6 вражеских бронемашин 98-й дивизии ВДВ РФ уничтожили наши бойцы в Часовом Яре. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143) танк (2251) уничтожение (6878) Донецкая область (9582) САУ (205)


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Топ комментарии
+9
Героям України слава👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️

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20.03.2025 00:07
+7
Молодці! Бий чорта!!
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20.03.2025 00:02
+6
на пітьмі тривожно:

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20.03.2025 00:04
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Молодці! Бий чорта!!
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20.03.2025 00:02 Ответить
на пітьмі тривожно:

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20.03.2025 00:04 Ответить
Героям України слава👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️

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20.03.2025 00:07 Ответить
Ось наші козирі !!!
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20.03.2025 00:08 Ответить
👍
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20.03.2025 00:22 Ответить
доначу мадяру!
ніяких стерненків!
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20.03.2025 00:33 Ответить
Красавці
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20.03.2025 07:23 Ответить
Нет таких слов, чтобы выразить нашу любовь и благодарность героическим украинским воинам, ваша слава останется в памяти украинцев и всего мира на многие века!
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20.03.2025 08:25 Ответить
Дякуємо Захисникам України!
Підтримуймо їх, усим, чим можемо!
Слава Україні! Смерть рашистам!
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20.03.2025 08:26 Ответить
Якби вони знищували не бомжів на одинці, а російську техніку, то в кремля вже б не було техніки.
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20.03.2025 10:40 Ответить
З яких це пір кацапоокупанти стали унікальними цілями?
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20.03.2025 12:33 Ответить
 
 