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"Птахи Мадяра" за два дня поразили 267 вражеских уникальных целей, в том числе - 115 оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
Операторы 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" показали подборку поражений живой силы и техники россиян обычными FPV-дронами и дронами на оптоволокне. За два дня бойцы "Птахів Мадяра" поразили 267 уникальных вражеских целей, в том числе - 115 оккупантов в Донецкой области.
Среди техники были уничтожены несколько танков, 2 САУ, 3 прицепные пушки и много другой техники россиян, сообщает Цензор.НЕТ.
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