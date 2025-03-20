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Новости Видео Дроны против оккупантов
12 024 16

Оккупанты осматривают горящую после атаки дрона "буханку": "Братец, живой? Бл#дь "двести!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты снимают свою уничтоженную дроном "буханку" и тела ликвидированных товарищей в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, задвохсотилось двое "пассажиров", один уцелел, а еще один где-то исчез.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Оккупанты удивляются состоятельности дома в украинском селе: "Домик в деревне, бл#дь! Три гаража. По-любому там машины были!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143) уничтожение (6878) Донецкая область (9582) дроны (3875)


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Топ комментарии
+20
Бл#дь "двести!"

Харошеє і достойноє надгробноє слово!
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20.03.2025 15:00
+16
«Брат Митька помирает, ухи просит» (с)
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20.03.2025 14:56
+10
Испеклась буханочка а вот братец 200 Слава пекарям из ЗСУ!
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20.03.2025 15:28
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«Брат Митька помирает, ухи просит» (с)
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20.03.2025 14:56 Ответить
Добре хоч люди не пострадали
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20.03.2025 16:49 Ответить
Бл#дь "двести!"

Харошеє і достойноє надгробноє слово!
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20.03.2025 15:00 Ответить
300 есть? - не, только 200. - Вот и славно, баба с возу...
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20.03.2025 23:29 Ответить
А ще один десь зник - він сказав, що мав то всьо і пішов додому...
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20.03.2025 15:01 Ответить
Красівоє. Петровіча розірвало на атоми.
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20.03.2025 15:08 Ответить
Може 300?
Дохтор сказав 200, значить 200...
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20.03.2025 15:18 Ответить
І чого їм вдома не сидиться?
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20.03.2025 15:18 Ответить
Испеклась буханочка а вот братец 200 Слава пекарям из ЗСУ!
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20.03.2025 15:28 Ответить
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20.03.2025 15:39 Ответить
"Братец, живой? Так так проспівав йося кабздявий у відповідь.
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20.03.2025 15:44 Ответить
Братєц бл#дь двєсті
Прапал бєзвєсті...
Хєр прівєзьом нівєстє...
Вмєстє.
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20.03.2025 15:47 Ответить
"Двухсотые есть?!"
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20.03.2025 16:03 Ответить
Не понимают KIA/WIA, могут говорить дохлый/полудохлый. Но нет, они там ********* совсем со своими цифрами🤦‍♂️Впрочем, и без цифр тоже
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20.03.2025 16:15 Ответить
+2 хороших рузкє 😍
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21.03.2025 06:49 Ответить
Скоро весь быдлостан будет 200!
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21.03.2025 08:03 Ответить
 
 