Оккупанты осматривают горящую после атаки дрона "буханку": "Братец, живой? Бл#дь "двести!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты снимают свою уничтоженную дроном "буханку" и тела ликвидированных товарищей в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, задвохсотилось двое "пассажиров", один уцелел, а еще один где-то исчез.

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