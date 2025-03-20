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Оккупанты осматривают горящую после атаки дрона "буханку": "Братец, живой? Бл#дь "двести!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты снимают свою уничтоженную дроном "буханку" и тела ликвидированных товарищей в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, задвохсотилось двое "пассажиров", один уцелел, а еще один где-то исчез.
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