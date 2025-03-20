Три украинских дрона кружат над головой оккупанта вблизи Покровска. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта прямым попаданием на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки украинского воина видно, что за россиянином охотились сразу три оператора из разных подразделений.

"Вот она - здоровая конкуренция в действии. Операторы различных подразделений спешат первыми уничтожить российских солдат", - отмечается в комментарии к видео.

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