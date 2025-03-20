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Новости Видео Дроны против оккупантов Боевые действия на Покровском направлении
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Три украинских дрона кружат над головой оккупанта вблизи Покровска. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта прямым попаданием на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки украинского воина видно, что за россиянином охотились сразу три оператора из разных подразделений.

"Вот она - здоровая конкуренция в действии. Операторы различных подразделений спешат первыми уничтожить российских солдат", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте 155 боестолкновений. Самое горячее направление - Покровское, - Генштаб. КАРТЫ

Автор: 

армия РФ (19143) уничтожение (6878) Донецкая область (9582) дроны (3875) Покровск (584) Покровский район (528)


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От що таке "дєфіціт"!!!!
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20.03.2025 15:26 Ответить
Дронів багато не буває. Три на кожного засрашинського вишкребка - мало. Донатимо ще.
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20.03.2025 15:42 Ответить
+100500!!! Хотів це ж написати.
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20.03.2025 16:48 Ответить
Три в одному
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20.03.2025 15:28 Ответить
коли все статичне то і конкуренція а коли йде штурм там цілей набагато більше аніж дронів.
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20.03.2025 15:32 Ответить
Бідні опуханти!
У рідних ****** над ними гнойові мухи кружляють, в Україні - дрони...
Бяда!
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20.03.2025 15:55 Ответить
У всех кожанных штурмовиков сжались их кожанные очки!
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20.03.2025 16:01 Ответить
А мог бы Маньку на сеновале да под бражку...а тут попал на групповуху!
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20.03.2025 21:25 Ответить
Президент обіцяв мільйон дронів, а ви не вірили. Цього року дронів буде в 2,5 рази більше
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21.03.2025 06:52 Ответить
 
 