За сутки на фронте - 155 боестолкновений. Самое горячее направление - Покровское, - Генштаб. КАРТЫ

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Почти четверть боестолкновений за сутки произошли на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с использованием одной ракеты и 72 авиационных удара, сбросил 123 КАБа, привлек для поражения 2560 дронов-камикадзе. Также враг совершил более 6000 артиллерийских обстрелов, в том числе 141 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Гремяч, Николаевка Черниговской области; Краснополье, Михайловское, Хмелевка, Самотеевка, Мирополье, Турья, Малая Рыбица, Петрушевка Сумской области; Заря, Новая Полтавка, Гродовка, Покровск, Зеленое Поле Донецкой области; Великомихайловка Днепропетровской области; Ясная Поляна, Голубое, Новоивановка Запорожской области; Бургунка, Вировка, Херсон, Томарино, Одрадокаменка Херсонской области.

Бои на востоке

На Харьковском направлении враг пять раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и Двуречной.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Ямполевки и в направлениях населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина.

На Сиверском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг совершил четыре атаки на позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Миньковки и Новомарково.

За минувшие сутки на Торецком направлении враг 21 раз атаковал украинские подразделения возле Крымского, Торецка, Дачного и Дилиевки.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Новоукраинка, Котлино, Зверево, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Валентиновка, Андреевка и в направлении Сергеевки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 13 атак захватчиков в районах Привольного, Разлива, Булацкого и Константинополя.

Боевые действия на юге и севере

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили три атаки противника в направлении Новополя.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили семь атак в районе Степного и в направлении населенных пунктов Лобково и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 22 атаки захватчиков, также враг нанес 23 авиационных удара, применив при этом 28 КАБ, и совершил 333 обстрела, 12 из которых - из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, два средства ПВО, 10 средств ракетных войск и артиллерии, две станции РЭБ и еще одну важную цель российских захватчиков.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1400 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 38 боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, две РСЗО, три средства ПВО, 179 БПЛА оперативно-тактического уровня, 91 единицу автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Также смотрите: Войска РФ продолжают штурмы возле Часова Яра и Торецка. Более 20 атак отражено на Курщине, - Генштаб. КАРТЫ