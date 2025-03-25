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Ракетный удар по российскому комплексу РЭБ Р-330Ж "Житель". ВИДЕО

Украинские воины ракетным ударом уничтожили российский комплекс РЭБ Р-330Ж "Житель".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Ракетный удар по российскому комплексу РЭБ Р-330Ж "Житель". Обнаружение и корректировка выполнены бойцами 15-й ОБрАР "Чорний ліс", - отмечается в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (19057) уничтожение (6830) РЭБ (123)


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Кацапський РЕБ ,
вже не житель
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25.03.2025 12:26 Ответить
А як все ж правильно називається цей комплекс «Житєль» чи «Нєжилєц»?
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25.03.2025 12:28 Ответить
РЕБ "Суїциднік" ))
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25.03.2025 12:35 Ответить
 
 