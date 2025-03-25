Силы обороны уничтожили замаскированные вражеские машины, оснащенные РЭБ, на Юге Украины. ВИДЕО

На Юге аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили замаскированные вражеские машины, оснащенные РЭБ и предназначенные для перевозки личного состава. Точный удар FPV-дроном - и техника превратилась в пепелище.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.

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