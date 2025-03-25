РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8783 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
3 420 2

Силы обороны уничтожили замаскированные вражеские машины, оснащенные РЭБ, на Юге Украины. ВИДЕО

На Юге аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили замаскированные вражеские машины, оснащенные РЭБ и предназначенные для перевозки личного состава. Точный удар FPV-дроном - и техника превратилась в пепелище.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.

Смотрите: Украинские защитники преследовали благодаря дрону группу российских пехотинцев и в итоге нанесли удар. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19057) Госпогранслужба (6374) уничтожение (6830)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Залік по маскуванню від ЗСУ (ДПСУ) не пройшли - на перездачу.... Якщо ще хтось залишився не "200"-им...
показать весь комментарий
25.03.2025 17:02 Ответить
Буханки нада на увазє агнегаснікамє укамплектовівать...
показать весь комментарий
25.03.2025 17:54 Ответить
 
 