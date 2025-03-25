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Силы обороны уничтожили замаскированные вражеские машины, оснащенные РЭБ, на Юге Украины. ВИДЕО
На Юге аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили замаскированные вражеские машины, оснащенные РЭБ и предназначенные для перевозки личного состава. Точный удар FPV-дроном - и техника превратилась в пепелище.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.
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Luk Viktor
показать весь комментарий25.03.2025 17:02 Ответить Мне нравится 3
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий25.03.2025 17:54 Ответить Мне нравится 0
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