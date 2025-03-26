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Новости Видео Мародерство армии РФ
12 428 54

Жители села на Белгородщине жалуются на мародерство армии РФ: "Наши военные защищают нас и в чужие дома лазят, бл#дь. У меня в доме насрали". ВИДЕО

Жители села Репяховка Красноярузского района российской Белгородской области рассказали о мародерстве "защитников" из армии РФ и показали ограбленный дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, мужчина снимает разграбленный дом и говорит о как минимум еще одном обобранном и загаженном подворье.

Смотрите также: Оккупанты удивляются состоятельности дома в украинском селе: "Домик в деревне, бл#дь! Три гаража. По любому, там машины были!". ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Трое оккупантов несут стиральную машинку по улице оккупированной и разрушенной Авдеевки. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19057) мародерство (461) Белгород (447)


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Топ комментарии
+45
За то нє солдати НАТА!1
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26.03.2025 09:39
+39
Подякуй, що тільки насрали, а не спалили...
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26.03.2025 09:40
+35
Насрали? Та нормально всё. Теперь русским духом пахнет. Как в сказках
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26.03.2025 09:43
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За то нє солдати НАТА!1
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26.03.2025 09:39 Ответить
+100500!!!
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26.03.2025 10:20 Ответить
Теперь понимаю, почему они в Украине первое, что мародерили, были унитазы.
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26.03.2025 13:30 Ответить
Подякуй, що тільки насрали, а не спалили...
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26.03.2025 09:40 Ответить
ви щє заставте їх підтиратися...
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26.03.2025 11:43 Ответить
засохне відпаде,,,
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26.03.2025 12:42 Ответить
раїся впєрдє!
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26.03.2025 09:40 Ответить
Тю....насрали...Ну й що. своє не воня
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26.03.2025 09:43 Ответить
Цікава річ, але цей факт не буде широко розповсюджений російськими соцмережами, не викличе резонансу.
Натомість всі на росії захоплюватимуться гєніальной опєрацієй "Труба".
Тому ІПсО проти росії - це надскладна задача. На порядки складніша, ніж ІПсО проти України або Європи.
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26.03.2025 09:43 Ответить
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26.03.2025 09:49 Ответить
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26.03.2025 10:21 Ответить
А наше іномовлення на закордон було ліквідоване у 2019.
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26.03.2025 10:00 Ответить
А як же інакше ми б клали асфальт на прикордонні до рф?
Точніш, не ми, а пан Зеленський.
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26.03.2025 10:23 Ответить
з трубою, до речі, цікаво вийшло. це мало дати підстави отим заявам про оточення. але оскільки трубі настала труба, то і оточення вийшло настільки віртуальним, шо в нього повірили тільки пуйло і трамп. і то не точно.
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26.03.2025 11:42 Ответить
Зараз важливо не те, що відбувається, а те, що думають про те, що відбувається (або не відбувається).
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26.03.2025 11:53 Ответить
епоха пост-правди. є така версія. наскілье це дійсно так у порівнянні із тим, як це хочуть показати - сказати важко.
тобто те, що команда трумпа (та і пуйла, чи кім винь суня, чи якогось сі) думають, що реальність - це те, що вони мовлять - сумнівів нема. а як воно насправді... з іншого боку, дивлячись на це фото, реальний стан справ може бути набагато гірше.
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26.03.2025 12:03 Ответить
То, шоб лапшу не вішали на вуха.

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26.03.2025 12:58 Ответить
Ситуація глобальна, трампізм це тільки один з факторів, но значущий, бо Америка стовп нинішньої глобальної системи. Кінець циклу, зняття покрову, апокаліпсис. Конкретно - явлення т.н. антихриста, це коли всі без винятку, одночасно з кожного кутка, видають на зовні свою персональну "фрагментовану правду", а по суті брехню, свого "персонального Іісуса", і "виграє" той, хто гучніше за всіх кричить. Створює світову кризу, допомагає швидко очистити старий майданчик творіння, що б була змога почати нове будівництво...
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26.03.2025 13:23 Ответить
Насрали? Та нормально всё. Теперь русским духом пахнет. Как в сказках
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26.03.2025 09:43 Ответить
Всьо правильно. Так і є. Кацапи це й самі визнають.
Скріншот з книги 1901 року "Вымирающая деревня", автор А.И. Шингарев.

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26.03.2025 12:44 Ответить
Режисеру сейчас арест-обвинение-суд-приговор-турма-сво-инвалид/кладбище/испарение/плен.
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26.03.2025 09:45 Ответить
Скрєпно.
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26.03.2025 09:46 Ответить
скоро автор відео після розмов з органами опублікує сіквел - де зі слідами тортур на тілі скаже що все це зробили ЗСУ, а попереднє відео було написано під загрозою смерті від українців ))
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26.03.2025 09:50 Ответить
Так у русні така фішка обікрасти хату і насрати посеред хати, як собауи мітять, в Бучі вони точно так робили, після пограбування насирали посеред хати, даже на стіл насирали.
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26.03.2025 09:54 Ответить
на диванах, на ліжках було насрано...та вони й спали на таких...бо такіє національниє обичаї ..
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26.03.2025 09:59 Ответить
Взагалі це воровська традиція. Срали на столи після того, як обносили дома.
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26.03.2025 10:02 Ответить
Так у них країна саме на цьому заснована.
Русскій мір ...
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26.03.2025 10:17 Ответить
Це у них "спадкове... Про Фінляндію вже не пишу - про це ше Лев Толстой писав... "Хаджи-Мурат".
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26.03.2025 11:28 Ответить
Так. Обсирати все, - це улюблена кацапська скрєпа.
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26.03.2025 12:39 Ответить
шо льова толстой разом з мурадом теж у фінляндіі срали
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26.03.2025 16:31 Ответить
Трамп вже знає?
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26.03.2025 09:54 Ответить
Та у кацапів просто змінилася концепція СВО - від "Київ за 3 дні" до "Насрать хоч в россії"...
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26.03.2025 09:57 Ответить
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26.03.2025 10:05 Ответить
от люди... радіти треба. покласти в хрустальну вазу (якщо не вкрали), та зберігати, як найцінніший подарунок небес - святі мікроелементи визволителів!... гавно ж то до грошей, чи ні?
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26.03.2025 10:03 Ответить
На скульптуру хватит?
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26.03.2025 10:06 Ответить
Нехай дякують, що рідні мальчікі в трусіках невинесли пралку чи не спалили хату)))
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26.03.2025 10:07 Ответить
скрепно
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26.03.2025 10:07 Ответить
Якщо кацап припинив красти,бухати,матюкатись,бикувати,всюди срати... тощо,то це означає лише одне-він точно подох...
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26.03.2025 10:07 Ответить
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26.03.2025 10:09 Ответить
Маньке сиськи оторвали
Ваньку в жопу ******
Опосля в рояль насрали
Чудно время провели
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26.03.2025 10:22 Ответить
Зачекай, лінія зіткнення відійде дали, приїдуть кадирівці і не тільки насруть, а ще й виї..ть тебе.
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26.03.2025 10:23 Ответить
ну так звісно насрали. Бо "герої сво" по іншому не вміють..
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26.03.2025 10:28 Ответить
Білгородці, звикайте. Може нарешті очі розплющаться в вас.
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26.03.2025 10:30 Ответить
Це тільки я помітив? Справжня засрашинська "глубінка", у відосі на життя жаліються носії вялікого і магучаго ізіка ... з кафказу чи таджикістану.

Це якийсь сюр - визволителі з чувашії насрали в домівках справжніх руських, які на ізікє розмовляють з відчутним акцентом чи-то з середньої азії, чи то з кавказу...

PS: я розумію, що в фашистській ідеології дугіна немає місця генетичному націоналізму. Але все ж таки у багатьох ще зберігається чомусь уява про те, що "справжніми руськими арійцями" є тільки типу справжні руські (читай - слов'яни або хоча б мерь, чудь тощо). Як бачимо, випадковий руський - давно вже трішки зовсім не руський і ізік вивчав вже в дорослому віці.
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26.03.2025 11:18 Ответить
Ищи лучше - там должна быть "визитка Яроша"!
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26.03.2025 11:39 Ответить
"Провінція-с, нє поймут-с". (с) )))

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26.03.2025 12:52 Ответить
Браво!
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26.03.2025 14:59 Ответить
ето вєжлівіє зєльониє человєчкі насралі нєгодяі
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26.03.2025 16:27 Ответить
Два роки провів в совєцькій армії і теж помітив якусь паталогічну пристрасть кацапів насрати в пристойному місці. Це щось тваринне.
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26.03.2025 16:32 Ответить
То що їм в мозкі насрали не розгребешь, а тут х.ня яка в "ізбє насралі" і вже ображаються, це ж так по кацапські "скрєпно".
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26.03.2025 17:02 Ответить
От бідося. Так защіщали що аж обісралися.
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26.03.2025 17:13 Ответить
Колись співслужбовець, який при СРСР служив у Куйбишеві (зараз Самара), розказував, що перед Новим роком голубі ялинки, висаджені по місту, комунальщики оприскували розведеними гарячою водою людськими фекаліями - щоб не крали для прикрашання квартир, на Новий рік... А я сам, в Саратові, перед будівлею юридичного інституту, бачив "оборонну споруду" - весною висадили на клумбах квіти, а потім на грунт, по периметру, закріпили "Єгозу" (спіраль з колючого дроту, на якій замість простих колючок, прикріплені гострі леза. Теж - щоб квітів не крали... Тюльпани квітли, виростаючи в "тюрмі" кілець цієї спіралі...
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27.03.2025 08:12 Ответить
Это просто оскорбительно! Внутри нашего дома только мы можем срать 😂
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26.03.2025 18:06 Ответить
 
 