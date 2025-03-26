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Жители села на Белгородщине жалуются на мародерство армии РФ: "Наши военные защищают нас и в чужие дома лазят, бл#дь. У меня в доме насрали". ВИДЕО
Жители села Репяховка Красноярузского района российской Белгородской области рассказали о мародерстве "защитников" из армии РФ и показали ограбленный дом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, мужчина снимает разграбленный дом и говорит о как минимум еще одном обобранном и загаженном подворье.
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+45 Dmitriy Prudko
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Натомість всі на росії захоплюватимуться гєніальной опєрацієй "Труба".
Тому ІПсО проти росії - це надскладна задача. На порядки складніша, ніж ІПсО проти України або Європи.
Точніш, не ми, а пан Зеленський.
тобто те, що команда трумпа (та і пуйла, чи кім винь суня, чи якогось сі) думають, що реальність - це те, що вони мовлять - сумнівів нема. а як воно насправді... з іншого боку, дивлячись на це фото, реальний стан справ може бути набагато гірше.
Скріншот з книги 1901 року "Вымирающая деревня", автор А.И. Шингарев.
Русскій мір ...
Ваньку в жопу ******
Опосля в рояль насрали
Чудно время провели
Це якийсь сюр - визволителі з чувашії насрали в домівках справжніх руських, які на ізікє розмовляють з відчутним акцентом чи-то з середньої азії, чи то з кавказу...
PS: я розумію, що в фашистській ідеології дугіна немає місця генетичному націоналізму. Але все ж таки у багатьох ще зберігається чомусь уява про те, що "справжніми руськими арійцями" є тільки типу справжні руські (читай - слов'яни або хоча б мерь, чудь тощо). Як бачимо, випадковий руський - давно вже трішки зовсім не руський і ізік вивчав вже в дорослому віці.